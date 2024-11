El abogado de la presidenta Dina Boluarte, Juan Carlos Portugal, sugirió este lunes al hermano de la mandataria, Nicanor Boluarte, que continúe en la clandestinidad y no acate la orden de prisión preventiva por 36 meses dictada en su contra por el Poder Judicial en el caso “Waykis en la sombra”.

En una entrevista, Portugal justificó la decisión de Nicanor de no entregarse a las autoridades, cuestionando la imparcialidad del juez Richard Concepción Carhuancho. Según el abogado, las decisiones de Concepción Carhuancho son “injustas y arbitrarias”, lo que motiva la postura del hermano de la presidenta.

“Si es que Nicanor Boluarte me está oyendo, le recomendaría que se conserve en esa condición, como se lo recomendaría a cualquier ser humano que padece el flagelo de ese juez”, afirmó Portugal a RPP.

Al ser consultado sobre si la huida de Nicanor podía compararse con la de otros prófugos, como el exgobernador Vladimir Cerrón, el abogado defendió la actitud de Nicanor, aclarando que no se podía igualar la situación, ya que Cerrón tiene una sentencia firme, mientras que Boluarte enfrenta solo una prisión preventiva.

Portugal también aprovechó para criticar al juez Concepción Carhuancho, quien ha sido protagonista en casos de otros personajes procesados, como Keiko Fujimori, Ollanta Humala, Nadine Heredia y Agustín Lozano. Según el abogado, Concepción Carhuancho ha demostrado ser “generoso con el Ministerio Público” y ha “despreciado las garantías y libertades” de los procesados.

Además, al ser consultado sobre una posible comunicación entre Dina Boluarte y su hermano en la clandestinidad, Portugal no descartó que haya existido algún tipo de conversación entre ellos.

“Son familiares, no tendrían ningún tipo de restricción que no les permita una comunicación”, comentó, aunque subrayó que no sería posible investigar a la presidenta por encubrimiento, ya que se trataría de su hermano de sangre, lo que la eximiría de cualquier delito penal relacionado.