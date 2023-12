El abogado de Alberto Fujimori, Elio Riera, instó al Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte de Ica que acate inmediatamente la sentencia del Tribunal Constitucional.

“Tiene que ser inmediato, debió ser ayer, entonces corresponde hacerlo hoy. Es lo justo y además un criterio de humanidad y de legalidad, lo tiene que hacer ahora”, dijo tras abandonar el penal de Barbadillo.

“La Corte Interamericana no puede decidir a quién liberamos o no. Somos un Estado soberano, yo no elegí a una corte, sino al presidente y congresistas. Las opiniones de la corte deben ser tomadas como tales”, añadió

También consideró que “solicitamos que el señor magistrado de la corte de Ica en base a un criterio de humanidad cumpla con lo resuelto por el Tribunal Constitucional”.