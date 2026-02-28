Este viernes, Ricardo Caldas, representante legal del expresidente José Jerí, anunció que la Fiscalía decidió reprogramar la toma de declaraciones originalmente programada para el lunes 2 de marzo en Palacio de Gobierno. La medida forma parte de la investigación preliminar abierta por presunto tráfico de influencias relacionadas con supuestas irregularidades en la contratación de mujeres que visitaron la sede presidencial durante su gestión.

El abogado precisó que la solicitud de cambio de fecha provino directamente de las autoridades fiscales. La nueva programación se mantiene bajo reserva dentro del plazo máximo de 90 días establecido para este tipo de diligencias preliminares.

Citación original

El fiscal de la Nación Tomás Gálvez había establecido la comparecencia para las 2:30 de la tarde del lunes próximo. La sede elegida correspondía al Palacio de Gobierno como escenario institucional de la declaración presidencial.

La citación buscaba esclarecer presuntas intervenciones indebidas del entonces jefe de Estado en procesos administrativos ejecutivos. El caso involucra específicamente la contratación de mujeres registradas como visitantes oficiales durante el período jerista.

Ricardo Caldas ofreció su interpretación personal sobre los motivos de la reprogramación fiscal y aseguró que la Fiscalía no ha brindado más explicaciones sobre el cambio de fecha.

“Básicamente se han limitado a indicar de que están dentro del plazo de la investigación, que son 90 días y que van a realizar la diligencia en otra fecha. No han dado mayor explicación al respecto” explicó en RPP.

El letrado también señaló cambios circunstanciales ocurridos entre la notificación inicial y la fecha prevista.

“Yo estimo y ahí hago solamente ya una opinión propia. No es que sea el sustento de Fiscalía. Recuerden que la primera disposición establece la citación para el día 2 de marzo en el Palacio de Gobierno. Pero entre la fecha de la citación y la actualidad, las cosas cambiaron” acotó.

El Pleno del Parlamento cesó a José Jerí del cargo de presidente del Congreso durante las últimas sesiones legislativas. Esta censura implicó automáticamente el abandono de la Presidencia de la República por parte del exmandatario.

La reprogramación se inscribe dentro del marco temporal amplio dispuesto desde el inicio del proceso