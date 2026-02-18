El abogado de José Jerí, Ricardo Caldas, negó que se vaya a presentar una acción constitucional contra la censura que retiró a su patrocinado de la Mesa Directiva del Parlamento y, por extensión, del ejercicio de la Presidencia de la República.

El letrado explicó que su visita tenía como único objetivo tratar temas de la defensa legal de su cliente.

“El día de hoy he tenido reunión con el señor presidente respecto de los procesos que yo llevo a cabo como su abogado. Tenemos dos procesos abiertos: uno en la carpeta número 15 y el otro en la carpeta número 40 de la Fiscalía de la Nación”, declaró a RPP, en referencia a las investigaciones relacionadas por reuniones con empresarios chinos y contrataciones de jóvenes que visitaron su despacho.

“Yo, como abogado del señor presidente, estoy viendo únicamente los procesos legales que le acabo de mencionar”, añadió, al ser consultado sobre la posibilidad de presentar algún recurso constitucional luego de la censura en el Parlamento.

Cabe indicar que, este martes, el nombre de Ricardo Caldas figura en el registro de visitas de la Presidencia de la República.

De acuerdo con el reporte, el letrado se reunió con José Jerí en dos ocasiones: de 10:15 a 12:45 y de 13:24 a 16:28.