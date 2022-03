Luis Vivanco, abogado de los sobrinos del presidente Pedro Castillo, Fray Vásquez y Gian Marco Castillo, aseveró que sus patrocinados no acatan la detención preliminar dada por el Ministerio Público en el marco del caso Puente Tarata debido a que consideran que es arbitrario.

En diálogo con los medios de prensa, el representante legal de Vásquez y Castillo explicó que evaluarán si se ponen a derecho la próxima semana o si esperan a que se solicite una prisión preventiva para exponer sus argumentos ante un juzgado. Además, descartó que exista peligro de fuga.

“Estamos evaluando si es que corresponde o no corresponde ponerse a derecho. Mis patrocinados no acatan porque consideramos que es absolutamente arbitraria esta medida que no tiene sustento, más allá de los dichos de un colaborador”, dijo.

“Si quisieran huir, no hubieran nombrado a un abogado, no hubieran querido ir a la audiencia. Solo que en el camino cambiaron las reglas. Si esto fue una sentencia en segunda instancia, entonces si serían prófugos, pero no ese ese caso”, agregó.

“Evaluaremos que se pongan a derecho la próxima semana. En 10 días, probablemente se pida prisión preventiva, en es momento expondremos los argumentos de fondo”, indicó.

“Ellos viven en el domicilio que está registrado en el Reniec. Ellos viven ahí, tengo los documentos que lo acreditan, otra cosa es que no estén todo el día allí, es parte de su esfera de libertad”, manifestó.

En esa línea, criticó que la policía haya dispuesto medidas para ubicar a sus patrocinados y que se haya anunciado una recompensa, pues dijo que esto solo procede para prófugos de la justicia que tienen condena.

Finalmente, afirmó que “existen varios casos célebres” en los que, luego de la detención preliminar por diez días, se solicita una prisión preventiva.

Esta semana, el Ministerio Público dispuso la detención de once personas, entre los que estaban los sobrinos del presidente, quienes hasta el momento no han podido ser detenidos.

Las acciones de la Policía

El director contra la corrupción de la Policía Nacional, general PNP Fredy López, informó este miércoles 30 que se ha conformado un equipo especial para dar con el paradero de 5 de las 11 personas que se encuentran como no habidas, en el marco de la investigación por el Caso Puente Tarata.

En conferencia de prensa desde Jesús María, informó que el último martes, en forma voluntaria, se han presentado ante el despacho judicial tres personas más, con lo cual suman seis las que actualmente se encuentran detenidas.

“Actualmente la Policía ha conformado un equipo especial para poder dar cumplimiento al mandato judicial de requisitoria y que se está abocando a nivel nacional a la ubicación posterior captura de las personas que aún no están ubicadas”, señaló.