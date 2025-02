El abogado de Martín Vizcarra, Erwin Siccha, confirmó que decidieron acudir a instancias internacionales con el objetivo de impugnar las medidas de inhabilitación política contra el expresidente. El letrado indicó que la pretensión de su defendido ya se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El defensor legal señala que la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos detalló que Vizcarra no puede ser inhabilitado constitucionalmente, ya que no existe una sentencia judicial firme que pueda dar legitimidad a dicha medida política.

“He escuchado incluso hasta que se le debe procesar penalmente. Lo único que te puedo decir es que la gente está tratando de solucionar conflictos políticos, conflictos privados, a través de la huida hacia el derecho penal. Eso es absolutamente anticonstitucional”, declaró a Canal N.

Asimismo, expresó que debido a temas relacionados con los próximos comicios de 2026 y en vista que las posibilidades jurídicas para Vizcarra se agotan, decidieron acudir a la CIDH.

“Entiendo que, por funciones de tiempo, en relación al periodo electoral que se avecina, nosotros ya damos también por vencida esa posibilidad de que en el Perú se pueda atender la pretensión del señor Martín Vizcarra”, resaltó.

No obstante, el abogado manifestó que esperan el pronunciamiento del Tribunal Constitucional: “Evidentemente estamos a la espera del pronunciamiento. Pero eso no quita, no enerva la posibilidad de poder ir a la CIDH”.

Posteriormente, el letrado mencionó que la petición fue realizada a la CIDH, por lo que esperan que sea positiva una eventual medida cautelar que pueda atender los derechos políticos de los involucrados, incluyendo a Vizcarra.

“La petición ya está presentada, lo que está pronto a presentarse y nosotros estamos convencidos de que nos darán la razón, es que justamente una medida cautelar, atendiendo a los intereses y a los derechos políticos, no solo del sr Vizcarra, sino de todas las personas que son partidarios de él, han conformado una misma voluntad política y pretenden participar de unas próximas elecciones generales”, concluyó.

