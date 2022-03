El abogado José Palomino, quien ejerció la defensa de Pedro Castillo este lunes por la moción de vacancia presidencial en el Congreso, aseguró que se ciñó a defender al mandatario ante los 20 cuestionamientos incluidos en el proceso y no otras críticas que expresaron los legisladores durante el debate.

“Yo como abogado a lo que me ciño es a defender los 20 puntos (de la moción de vacancia). ¿Por qué hay a favor 55 votos y por qué en contra 54? Porque no han defendido los supuestos (de la moción), atacan otras cosas”, señaló este martes en declaraciones a RPP.

El lunes cerca de la medianoche, el pleno votó la moción de vacancia contra Pedro Castillo y esta solo obtuvo 55 votos a favor, 54 en contra y 19 abstenciones. En total, necesitaba 87 votos a favor.

José Palomino dijo que la vacancia no alcanzó los 87 votos porque no encontró responsabilidad alguna de Pedro Castillo en los 20 puntos de la moción de vacancia. (RPP)

“Un presidente no se equivoca. Históricamente hablando es como el rey, esto viene de Inglaterra, el rey no se equivoca porque es una figura de una forma de gobierno. Eso pasó en Estados Unidos y en Estados Unidos el presidente no se equivoca. Hubo cuatro vacancias, cuatro ‘impeachments’ en su historia desde 1787 y fueron rechazados”, aseveró.

Palomino Manchego indicó que, por eso, el “presidencialismo” en el Perú camina sobre las bases de la Constitución y por los poderes absolutos que tiene el jefe de Estado para que pueda gobernar.

“No voy a defender a nadie aquí, pero a un año de gestión que se lleven adelante este tipo de situaciones, se ha visto en todos los gobiernos [...] Si tiene antecedentes, es otro tema que no viene al caso de lo que voy a responder. Yo voy a los 20 ejes temáticos que he sustentado y sobre esa base no encuentro ninguna responsabilidad”, señaló al ser cuestionado por las críticas que han surgido contra la gestión de Pedro Castillo en lo que va de su mandato.

El abogado del mandatario concluyó aseverando que las investigaciones en el Ministerio Público deben seguir y determinar responsabilidades sin ningún tipo de interferencia, incluyendo las detenciones e intervenciones que se llevaron a cabo este lunes 28 de marzo por la investigación del Caso Puente Tarata.

“Cualquier persona no responde por actos de terceras personas. Dejemos que la impartición de justicia sea inmácula y hay que verlo sin ningún tipo de pasiones y se lleve adelante y halle responsabilidades porque, en el fondo, lo que estamos haciendo es obstruir en vez que el Ministerio Público y el Poder Judicial actúen como debe ser. No podemos entrar a una intromisión ahí”, manifestó.

