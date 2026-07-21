Absalón Vásquez recibe credencial del JNE como senador tras salida de Rafael López Aliaga.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) acreditó a Absalón Vásquez Villanueva como senador de la República para el periodo legislativo 2026-2031, luego de que Rafael López Aliaga decidiera no asumir el cargo para el que fue proclamado electo. La autoridad electoral dejó sin efecto la credencial otorgada al exalcalde de Lima y entregó el documento al representante de Renovación Popular.

A través de sus redes sociales, Absalón Vásquez expresó su agradecimiento por la designación y señaló que asumirá la función parlamentaria con responsabilidad. El nuevo senador indicó que buscará representar los intereses de los ciudadanos durante su periodo de cinco años.

“Recibo las credenciales como senador electo de la República con profundo agradecimiento a Dios, a mi familia y a cada peruano que depositó su confianza en mí”, señaló.

La incorporación de Vásquez permitirá completar la representación de Renovación Popular en el Senado para el periodo 2026-2031. Su llegada ocurre luego de que López Aliaga declinara asumir el escaño que obtuvo en las últimas elecciones.

¿Por qué se produjo el cambio?

La resolución fue emitida el 20 de julio y estableció que Vásquez ocupará el escaño como accesitario de la organización política. El excongresista y exministro de Agricultura integrará la nueva Cámara Alta tras la decisión comunicada por López Aliaga.

El organismo electoral señaló que la medida se tomó debido a que López Aliaga no completó las etapas necesarias para adquirir la condición de parlamentario. Entre estos procedimientos se encuentran la proclamación de resultados, la incorporación al Congreso y la juramentación del cargo.

Según el JNE, la entrega de una credencial por sí sola no consolida el mandato parlamentario si no se cumplen los pasos posteriores establecidos en la normativa. Por ello, al no haberse realizado la juramentación, correspondía acreditar al siguiente integrante de la lista.