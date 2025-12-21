Las repercusiones continúan al interior de Acción Popular luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declarara nulas las elecciones primarias del partido, realizadas el pasado 7 de diciembre, al identificar “vicios sustanciales” que vulneraron los principios de democracia interna y el debido proceso.

La decisión del ente electoral dejó fuera a Acción Popular de la competencia electoral y abrió una crisis interna sin precedentes en la agrupación de la lampa.

Anuncian denuncia penal por presunto fraude

En diálogo con RPP, el presidente del partido, Julio Chávez, informó que el Plenario Nacional acordó interponer una denuncia penal contra Cinthia Pajuelo y todos los militantes que habrían participado en el presunto fraude que favoreció la candidatura de Alfredo Barnechea.

“El pronunciamiento del JNE ha dejado claro que hubo un fraude en las primarias de Acción Popular, que hubo un cambiazo de delegados que no habían sido elegidos y que, aun así, votaron el 7 de diciembre”, sostuvo Chávez.

Según explicó, Pajuelo, en su condición de expresidenta del Comité Electoral, fue quien remitió a la ONPE la lista de delegados habilitados, lo que la convierte, según el partido, en una de las principales responsables del caso.

Proceso disciplinario y expulsiones de oficio

Chávez indicó que, además de la vía penal, el partido ha iniciado procesos disciplinarios de expulsión de oficio contra los presuntos implicados. Entre ellos figuran Pajuelo, los delegados señalados como suplantadores y Alfredo Barnechea, quien habría sido el principal beneficiado del presunto fraude.

Las sospechas se intensificaron tras la difusión, por el programa Punto Final, de audios atribuidos a Pajuelo y a un militante identificado como Jhon Plasencia, en los que se mencionan presuntos favores y ofrecimientos de puestos de trabajo en el Congreso.

En esos audios se hace referencia también al congresista Ilich López, tercer vicepresidente del Legislativo, así como a otros militantes vinculados al entorno de Barnechea.

Barnechea es vacado de cargo interno

El presidente de Acción Popular informó que Alfredo Barnechea no asistió al Plenario Nacional, pese a estar convocado para rendir cuentas sobre su gestión como presidente del Consejo de Plan de Gobierno del partido.

Ante su ausencia y la falta de presentación del plan encargado, el plenario decidió vacarlo de dicho cargo, como primera sanción interna.

“El plenario consideró esto una falta de respeto y decidió retirarle la presidencia del Consejo de Plan de Gobierno”, precisó Chávez.

Reestructuración total del partido

Finalmente, el líder partidario anunció que el Plenario Nacional acordó renovar toda la dirigencia a nivel nacional, incluyendo el Comité Ejecutivo Nacional y las dirigencias departamentales, provinciales y distritales.

Este proceso deberá culminar antes de fines de abril, cuando vence el mandato del actual secretario general nacional, con miras a que el partido llegue con nuevos dirigentes a las próximas elecciones regionales y municipales.