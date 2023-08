El congresista de Acción Popular, Darwin Espinoza, se pronunció tras las ocho renuncias que se produjeron en su bancada luego de su designación como vocero titular. Afirmó que hay parlamentarios que han impulsado este mal momento que atraviesa dicho grupo político.

Espinoza reconoció que “hay una crisis política” en Acción Popular, pero confía y está “tranquilo con lo que viene pasando”.

“Nosotros estamos tranquilos por lo que viene pasando, es una crisis política y lo mejor que podernos hacer es tomar decisiones políticas nuevamente. Conversar con los que han renunciado a fin de que puedan reevaluar su decisión”, señaló Espinoza en declaraciones a Exitosa.

También dijo que su elección como vocero de AP ha sido legítima, pues contó con los votos y asistencias de los congresistas de la bancada.

“No es posible que porque no me gusta elección o me llamen a presionar para que renuncie puedan hacerlo, creo que hubo un cargamontón mediático donde muchos de ellos (congresistas) han cedido”, comentó.

“Hay otros que han impulsado esta crisis en el partido por intereses muy personales. Sí, hay una crisis, pero se resolverá políticamente”, añadió.

Ocho renuncias en un día

Tras la designación de Darwin Espinoza como nuevo vocero de Acción Popular, María del Carmen Alva y otros siete integrantes - cinco investigados por el caso ‘Los Niños’ - decidieron dar un paso al costado.

Se trata de Ilich López, Silvia Monteza, Edwin Martínez, Karol Paredes, José Arriola, Juan Carlos Mori y Carlos Alva.