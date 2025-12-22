La crisis interna en Acción Popular (AP) no deja de escalar. El partido decidió abrir un proceso de expulsión a Alfredo Barnechea y Cinthia Pajuelo, a quienes señala como piezas centrales en las irregularidades en las primarias que terminaron con la exclusión de la agrupación de las Elecciones Generales 2026.

El anuncio lo hizo el presidente del partido, Julio Chávez, luego de una plenaria nacional extraordinaria en la que se evaluaron los alcances de la resolución del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Chávez explicó quue las conclusiones del máximo organismo electoral dejaron en evidencia una alteración del proceso interno que ya no admite discusión política.

“El pronunciamiento del JNE ha dejado claro que hubo un fraude (...) hubo una sustitución, un cambiazo de los delegados (...) Eso ya no tiene ninguna discusión”, remaercó en RPP.

Señalamientos

En el caso de Pajuelo, exjefa del Comité Nacional Electoral, la dirigencia la responsabiliza de la manipulación de delegados que habría distorsionado los resultados de las elecciones primarias a favor de una candidatura. Barnechea, en tanto, es sindicado como el principal beneficiado de ese esquema.

La tensión se incrementó tras la difusión de audios televisivos que comprometen a Pajuelo en presuntas coordinaciones para ofrecer cargos en el Congreso. Según Chávez, estas acciones agravan su responsabilidad y refuerzan la decisión de iniciar medidas disciplinarias y legales.

Como parte de las sanciones políticas, la plenaria también acordó retirar a Barnechea de la presidencia del Consejo del Plan de Gobierno, bajo el argumento de la falta de compromiso y reiteradas ausencias ante instancias partidarias.

Además, Acción Popular resolvió emprender una renovación integral de su dirigencia, desde el comité ejecutivo nacional hasta las bases regionales, en un intento por contener su desgaste.