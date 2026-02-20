Acción Popular emitió un pronunciamiento oficial en el que pone en entredicho las razones que llevaron a José María Balcázar a ocupar la Presidencia de la República. El partido sostiene que distintas bancadas descartaron una opción que, a su criterio, ofrecía estabilidad, experiencia y solidez institucional en un momento complejo para el país.

El documento señala que esas decisiones de voto estuvieron motivadas por negociaciones y acuerdos en torno a cuotas de poder con miras a la campaña electoral. La agrupación considera que la ciudadanía tiene derecho a conocer qué intereses influyeron en esas determinaciones.

Respecto a la votación realizada en el Pleno del Congreso para elegir al nuevo presidente del Congreso, la bancada de Acción Popular manifiesta lo siguiente: pic.twitter.com/brqWzBFm5M — Bancada Acción Popular 🇵🇪 (@ApBancada) February 20, 2026

Acción Popular precisó que la postulación de María del Carmen Alva no partió de una iniciativa propia. Fue una propuesta consensuada con diversas bancadas, líderes de opinión, periodistas y representantes de gremios que reconocían su historial democrático.

El partido destacó que la experiencia de Alva como expresidenta del Congreso fue determinante para que distintos sectores le solicitaran asumir la candidatura. Subrayó que su postulación respondió a ese pedido, no a una ambición personal.

Al interior de la bancada de Acción Popular, la mayoría de sus congresistas apostó por Alva como la alternativa más adecuada para el momento. La consideraban capaz de garantizar equilibrio y conducción en una etapa particularmente sensible.

El partido cerró su comunicado con un llamado a reflexionar sobre las implicancias de la elección. Instó a evaluar con responsabilidad la decisión de designar a José María Balcázar como el nuevo jefe de Estado.