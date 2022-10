La bancada de Acción Popular, a iniciativa del legislador Darwin Espinoza, presentó un proyecto de ley que plantea que el cargo de congresista de la República tiene el carácter de renunciable.

Se trata de la iniciativa legislativa 3238/2022-CR, que propone modificar el artículo 95 de la Constitución, con la finalidad de que los parlamentarios puedan renunciar voluntariamente al cargo.

De este modo, dicho artículo quedaría redactado de la siguiente manera:

“El mandato legislativo es renunciable, toda persona que ocupe el cargo de Congresista de la República puede renunciar de manera voluntaria al cargo. La renuncia surte efectos jurídicos a partir de su acepción por el Pleno del Congreso, la cual requiere una votación de mayoría simple para su aprobación”.

En la exposición de motivos se señala que en las diversas constituciones que rigieron en el país se permitía la renuncia voluntaria de los congresistas, escenario que cambió con la Carta Magna de 1979.

También recuerda los casos de los excongresistas Javier Valle Riestra y Marco Tulio Falconí, quienes presentaron sendos recursos ante el Poder Judicial para que se aceptaran sus renuncias, las cuales fueron declaradas improcedentes en segunda instancia.

“Con la permisión de la renuncia al cargo de congresista, no solo se podría ahorrar este engorroso proceso de acusación constitucional, sino también se le estaría uniformizando la configuración las instituciones de elección popular como la del parlamento y los presidentes y vice presientes de la república y no se limitaría el derecho de los congresistas que como cualquier ciudadano está en la facultad de elegir si quiere o no seguir ejerciendo un cargo”, dice el documento.

“Además, con la renuncia no se genera vacío en el congreso, si se perjudica a la organización política del congresista, ya que a su renuncia su puesto es asumido por su accesitario de la misma organización política”, agrega.

Finalmente, el proyecto refiere que con su aprobación se contribuirá a uniformizar la configuración las instituciones de elección popular, como la del Parlamento y los presidentes y vicepresidentes de la República, de renunciar voluntariamente al cargo.

