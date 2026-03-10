La bancada de Acción Popular confirmó que mantendrá una reunión esta noche con la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, y parte de su equipo ministerial. El encuentro busca conocer las principales propuestas del Ejecutivo antes de que la agrupación defina su postura frente al voto de confianza.

El legislador Luis Aragón anunció en una entrevista con canal N que su grupo parlamentario acordó asistir al diálogo convocado por la premier. La cita se llevará a cabo a las 7:00 p. m. y tiene como objetivo escuchar los lineamientos de acción del Gabinete en temas considerados prioritarios.

“Efectivamente hemos recibido una invitación de parte de la presidenta del Consejo de Ministros para el día de hoy martes a las 7 de la noche”, confirmó.

Durante sus declaraciones, Aragón precisó que la bancada aún no ha adoptado una decisión formal sobre el voto de confianza. Sin embargo, señaló que consideran necesario mantener un espacio de diálogo que permita evaluar las políticas planteadas por el Gobierno.

El parlamentario mencionó que la invitación fue realizada como parte de la ronda de conversaciones que el Ejecutivo sostiene con distintos bloques del Congreso. Estas reuniones buscan reforzar el apoyo político que necesita el Gabinete en medio de un escenario marcado por la incertidumbre.

Aragón también hizo referencia a la importancia de preservar la estabilidad institucional ante la proximidad del proceso electoral. En ese sentido, remarcó que la ciudadanía espera que las fuerzas políticas actúen con responsabilidad y eviten profundizar la crisis.

Sobre este punto, expresó que la prioridad debe centrarse en el bienestar del país y no en disputas partidarias. “La población está cansada de todo esto”, comentó, reflejando la preocupación compartida por distintos sectores del Parlamento.

Asimismo, el congresista adelantó que la reunión con la premier permitirá conocer en detalle los planes del Ejecutivo en materia de salud, educación y seguridad ciudadana. Estos temas serán determinantes en la evaluación interna de la bancada antes de decidir si otorgan o no su respaldo al Gabinete Miralles.

“No significa que la bancada todavía ha tomado una decisión. No hay una decisión todavía oficial al respecto, pero eso no significa que podamos escucharla, estamos en un país democrático que tenemos que escuchar al Ejecutivo”, indicó el parlamentario.

Finalmente, Aragón sostuvo que el diálogo es parte esencial de la democracia y debe servir para construir consensos que beneficien al país. El parlamentario indicó que Acción Popular analizará con detenimiento las exposiciones del Consejo de Ministros antes de emitir una posición definitiva en el Congreso.