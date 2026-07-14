Pese a las advertencias desde distintos frentes, la cantidad de leyes con impacto fiscal aprobadas durante el actual Congreso alcanza una cifra récord. De acuerdo con el más reciente pronunciamiento del Consejo Fiscal, entre 2021 y 2026 se aprobaron 258 normas que incrementan el gasto público, 29 más que las reportadas por ese mismo organismo en octubre del año pasado.

Observaciones

El Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas (IAPM) 2026-2029 advierte que solo 48 de esas leyes –todas aprobadas desde septiembre de 2025– implicarían un costo fiscal permanente de más de 23 mil millones de soles anuales, lo que equivale al 1.9% del Producto Bruto Interno (PBI).

Agrega que esta cifra podría dispararse con otras tres normas, entre las que se incluye el incremento de las pensiones a policías y militares (Ley 32561), que por sí sola irroga un costo estimado de 46 mil millones.

Por otro lado, existen otras leyes con alto impacto fiscal, como la 32581, que establece para los maestros jubilados una pensión equivalente a la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) de la primera escala magisterial, actualmente fijada en 3,300 soles.

Según el Consejo Fiscal, esta disposición generaría un costo anual estimado de 8,018 millones de soles.

“El Perú no puede poner en riesgo su estabilidad fiscal por propuestas populistas. Exigimos el archivo definitivo del proyecto”, demandó la Sociedad de Comercio Exterior en marzo de este año, mediante un comunicado.

A este grupo de normas se suma la Ley 32563, que reconoce el pago de gratificaciones y Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) a los trabajadores bajo el régimen de Contrato Administrativo de Servicios (CAS).

El Consejo Fiscal calcula que esta medida implicará un costo permanente de 3,006 millones de soles anuales.

Cabe mencionar que también destaca que el periodo legislativo 2021-2026 registra la mayor cantidad de leyes con impacto fiscal de los últimos Congresos.

Mientras que entre 2016 y 2019 se aprobaron 62 normas de este tipo y durante el Congreso 2020-2021 apenas ocho, el Parlamento elegido para el periodo 2021-2026 acumuló 258 normas que incrementan el gasto público.

Advertencias

El organismo alerta que la sostenibilidad de las finanzas públicas se encuentra en riesgo debido a la acumulación de gastos permanentes y al incumplimiento recurrente de las reglas fiscales.

En su informe, sostiene que la situación actual responde a un contexto marcado por “incumplimientos recurrentes de las reglas fiscales” y por “la proliferación de normas y otras medidas que generan presiones sobre el gasto público y debilitan la capacidad de recaudación”.

También cuestiona que el aumento de la recaudación no debería interpretarse como una fuente permanente de ingresos. Explica que este crecimiento responde, en gran medida, a factores temporales, como los altos precios internacionales del cobre y el oro, por lo que no debería utilizarse para financiar gastos permanentes.

“Cuando los factores que favorecen la dinámica de los ingresos se reviertan, los gastos difícilmente podrán ajustarse con la misma velocidad”, advierte el mencionado informe.

A esto se suma la reducción de los ahorros del Estado. De acuerdo con el organismo, al cierre de 2025 los activos financieros del Sector Público No Financiero representaban apenas el 7.4% del PBI, uno de los niveles más bajos registrados.

Esta situación reduce la capacidad de respuesta del país frente a una eventual crisis económica o un fenómeno El Niño de gran intensidad.

El Consejo Fiscal también alerta que, si continúa en aumento el gasto rígido, el ajuste para cumplir las reglas fiscales terminaría por afectar a los rubros con mayor flexibilidad del presupuesto, como la inversión pública y el financiamiento de programas prioritarios.

Como ejemplo, menciona que durante este año ya se registraron dificultades para asegurar el presupuesto del Programa Nacional de Becas (Pronabec), debido al incremento de las obligaciones destinadas al pago de planillas.

Fuente: Consejo Fiscal

Análisis

El presidente del Consejo Fiscal (CF), Alonso Segura, saludó el fallo del Tribunal Constitucional (TC) por la modificación de los artículos que le permitían al Congreso iniciativa de gasto.

“Habían generado contingencias y obligaciones enormes al Estado que nos ponían en una senda fiscal insostenible. Básicamente, eventualmente, era la quiebra del Estado peruano”, enfatizó en RPP.

No obstante, Segura identificó que la disposición del TC no es del todo restrictiva.

“Este fallo deja abierta una puerta de excepcionalidad en ciertos casos (...) para cuando hay derechos económicos, culturales y sociales; en esos casos el Congreso puede legislar, pero le pone ciertos candados, tiene que haber coordinación con el Ejecutivo”, explicó.

El titular del Consejo Fiscal advierte que esto podría “favorecer” las propuestas legislativas de Fuerza Popular.

“Una iniciativa que provenga de una bancada oficialista y que, entre comillas, tenga los criterios justamente de que se trata de situaciones de necesidad social, podría tener la ventaja de contar con un aval del Ministerio de Economía y Finanzas que no tendrían otras bancadas”, remarcó.

No obstante, Segura señala que el Estado debe mirar hacia atrás y “limpiar” estas leyes adversas, y que el próximo gobierno ya debe tener un equipo formado por abogados y economistas para presentar acciones de inconstitucionalidad.

En conversación con Correo, el exministro de Economía y Finanzas Ismael Benavides aseguró que el Legislativo dejó un “enorme forado fiscal” en su último periodo.

“El Congreso no ha tenido ningún miramiento con la estabilidad fiscal; al contrario, ha sido puramente populista. Ha lanzado estas iniciativas pensando, por supuesto, que eso le iba a servir para perennizarse, pero gracias a Dios eso no ocurrió”, resaltó.

Consultado por los votos a favor de Fuerza Popular en estas iniciativas legislativas, Benavides sostiene que hubo un “efecto rebaño” en el Parlamento.

“Cuando se empieza a ver que una iniciativa va tomando fuerza, ya se van sumando todos, porque creen que así van a ganar votos”, explicó.

Además, Benavides aludió a una discusión legal sobre si la sentencia del TC es retroactiva para que el Ejecutivo pueda evaluar la extinción de estas leyes.

“Dependiendo de eso se va a poder derogar alguna de estas leyes, o ajustarlas a las posibilidades reales de la caja fiscal. Pero, de todas maneras, esto pone un reto al próximo gobierno de la señora Fujimori: revisar esas leyes, ajustarlas o derogarlas si fuese necesario, y ver cómo se financia lo que queda”, concluyó.