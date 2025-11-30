De acuerdo con fuentes de Correo en el Parlamento, la comisión del Congreso a cargo de evaluar el acuerdo de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht, liderada por el congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular), culminó su informe final y lo presentará en breve al pleno.

EN DETALLE

El grupo de trabajo inició funciones el último 12 de marzo y, durante su mandato, realizó por lo menos ocho sesiones ordinarias.

A ellas fueron convocadas numerosas personas, entre funcionarios y testigos, “que tuvieron participación directa e indirecta en el acuerdo”.

Sobresalieron las participaciones del fiscal José Domingo Pérez, la entonces procuradora ad hoc del caso Lava Jato Silvana Carrión, así como la del exasesor Jaime Villanueva, quien trabajó junto a Patricia Benavides cuando esta se desempeñaba como fiscal de la Nación.

En agosto, la comisión investigadora multipartidaria emitió un informe preliminar. En dicha evaluación, concluyeron que “los fiscales que se encargaron de la negociación de la colaboración eficaz (…) habrían incumplido normas”. Es decir, fue lesivo para el país.

El objetivo habría sido “archivar diez procesos penales en aplicación del referido acuerdo”. Tras dichas conclusiones, el grupo de trabajo pidió un plazo adicional, de noventa días calendarios, para concluir con su labor, lo que fue autorizado por el pleno.

La colaboración eficaz con Odebrecht, que otorgó cuantiosos sobornos u aportes a expresidente hoy en prisión –como Alejandro Toledo u Ollanta Humala, respectivamente– fue firmado en febrero del 2019.