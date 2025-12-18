Este jueves, el Gobierno instaló el Acuerdo Fiscal por el Crecimiento Sostenible, una iniciativa diseñada para sentar las bases de un desarrollo económico responsable que genere empleo, reduzca la pobreza y cierre las brechas sociales y de infraestructura del país.

La propuesta convoca a los poderes del Estado, gobiernos subnacionales, sector privado, gremios empresariales, academia y sociedad civil a construir un consenso fiscal que trascienda los ciclos políticos y garantice la sostenibilidad de las finanzas públicas.

MEF alerta sobre debilitamiento fiscal

Durante la ceremonia de instalación, la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, enfatizó que el Acuerdo Fiscal busca proteger el principal activo del país: la estabilidad macroeconómica. Según la titular del MEF, la sostenibilidad fiscal “es una condición indispensable para el crecimiento, el empleo y el bienestar de las familias peruanas”.

En esa línea, Miralles recordó que el crecimiento económico del Perú se ha sostenido históricamente en tres pilares fundamentales: la seguridad jurídica, una política monetaria autónoma y la sostenibilidad fiscal. Estos factores permitieron que el país mantuviera el grado de inversión durante 17 años consecutivos.

Sin embargo, la ministra alertó que el buen resultado fiscal observado entre 2000 y 2019 “se ha ido debilitando” en los últimos años. Advirtió que los desbalances fiscales tienen consecuencias negativas directas sobre la economía, ya que elevan las tasas de interés, desincentivan la inversión privada y reducen el espacio fiscal para financiar infraestructura y servicios públicos esenciales.

¿Cuáles son los ejes del acuerdo?

El Acuerdo Fiscal se estructura en tres líneas de acción prioritarias que buscan revertir el deterioro de las finanzas públicas:

Responsabilidad y sostenibilidad fiscal: plantea una gestión prudente de los recursos públicos y el respeto al equilibrio presupuestal como principio rector de las políticas económicas.

Eficiencia y calidad del gasto público: orientada a “gastar mejor” para que los recursos se traduzcan en mejoras tangibles de servicios e infraestructura. Miralles recalcó la importancia de que toda inversión cuente con recursos no solo para culminar el 100% de la obra, sino también para su operación y mantenimiento durante toda su vida útil.

Ampliación progresiva y sostenible de la base tributaria: enfocada en la lucha contra la evasión e informalidad y en facilitar el cumplimiento del contribuyente, sin buscar necesariamente ampliar la carga tributaria actual.

La ministra concluyó que este “no es un acuerdo del Gobierno, es un acuerdo de país” que debe construirse con diálogo y corresponsabilidad entre todos los actores involucrados.

Presidente Jerí respalda iniciativa

El presidente de la República, José Jerí, reafirmó la importancia de este espacio de diálogo para construir una agenda pública que trascienda las coyunturas políticas y proteja el futuro del país. El mandatario señaló que es necesario buscar equilibrios, reconociendo que las expectativas sociales contenidas por mucho tiempo deben ser atendidas.

El jefe de estado, enfatizó que la fórmula para el desarrollo radica en buscar “más ingresos para poder gastar mejor y poder atender expectativas”. Coincidió con el MEF en la necesidad de ampliar la base tributaria, señalando que este ha sido un tema recurrente e incumplido en el debate nacional durante años.

“No podemos pensar solamente en crecimiento económico y dejar de lado a nuestra base social”, afirmó el mandatario durante la rueda de prensa.