La Asociación de Exportadores (ADEX) pidió al Congreso de la República conceder el voto de confianza al gabinete que encabeza la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles.

En un comunicado, el gremio empresarial advirtió que el país enfrenta una etapa crítica marcada por distintos factores que afectan el desarrollo económico y social.

De acuerdo con ADEX, el país atraviesa eventos climáticos extremos en varias regiones, además de una emergencia energética y tensiones internacionales que presionan al alza el precio del petróleo.

Asimismo, el gremio señaló que estos factores impactan en millones de ciudadanos y ocurren a pocas semanas de un proceso electoral clave para el futuro del país.

La ADEX también instó, en su pronunciamiento, a los actores políticos, sociales y económicos a privilegiar el bienestar del país antes que intereses particulares o partidarios.

La asociación indicó que la estabilidad institucional permitirá mantener el funcionamiento de las cadenas productivas, logísticas y exportadoras.

El gremio exportador exhortó a las bancadas del Congreso de la República a mantener la estabilidad del país. Por ello, solicitó conceder el voto de confianza al gabinete encabezado por Denisse Miralles, señalando que el Perú requiere mensajes claros de confianza, predictibilidad y responsabilidad política.