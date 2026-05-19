El Quinto Juzgado Constitucional de Lima admitió la demanda de amparo presentada por el alcalde metropolitano de Lima, Renzo Reggiardo, contra el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y su procurador público, en relación a las irregularidades en las elecciones del 12 de abril.

La acción judicial busca que se declare la nulidad del acuerdo del pleno del JNE del 23 de abril, que declaró inviable la convocatoria a comicios complementarios en los distritos afectados.

Asimismo, exige elecciones para zonas donde el material llegó tarde e incidió en la instalación de mesas.