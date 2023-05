Durante el debate del proyecto de ley para que los jefes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) sean acusados constitucionalmente, la congresista Adriana Tudela (Avanza País) alegó que son entidades “esencialmente políticas” que deben estar sujetas al control político.

“El Jurado Nacional de Elecciones, la ONPE, la Junta Nacional de Justicia, así como otros entes autónomos como el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema son entidades esencialmente políticas son instituciones políticas”, sostuvo.

En esa línea, señaló que las entidades electorales no pueden “pretender desproveer del carácter político” que tienen y aseguró que las posibles denuncias que surjan en su contra no necesariamente serán motivadas por consideraciones políticas.

“Efectivamente, el antejuicio es una protección, pero también es cierto que estas altas autoridades -como es el caso del Tribunal Constitucional- deben ser objetivos de control político, en un estado de derecho no pueden existir islas de poder que flotan por encima del sistema de pesos y contrapesos “, añadió.

Luego, señaló que la propuesta legislativa busca integrar a todas las instituciones en el sistema de pesos y contrapesos, que no puede ser considerado bajo ninguna circunstancia o entendido como un afán de control del Congreso a otras instituciones.

“En la práctica no se da el hecho de que el Congreso tenga como principal función la de fiscalizar al poder político, no solo del Ejecutivo sino en general. No puede ser entendido como un afán de influenciar y dominar a las instituciones autónomas”, manifestó.

