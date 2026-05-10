El candidato presidencial Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) acudió ayer a un evento proselitista en Huaycán, Ate, en el que expresó su intención de convocar a una Asamblea Constituyente y la liberación del expresidente Pedro Castillo.

El postulante, que impulsó su campaña junto a Castillo y el excarcelado Antauro Humala –del que busca apartarse en las últimas semanas–, adelantó parte de su potencial “agenda” radical.

Sin claridad

Desde el estrado, Sánchez Palomino, actual congresista por la organización política con la que postula, afirmó que tendrá como principales ejes la liberación de Castillo y la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

Sobre lo primero, detalló que visitó recientemente al exmandatario, de quien aseguró que, “de manera injusta, sigue recluido”. Además, indicó que es “el primer preso político de nuestra patria”.

“Pondremos en esa agenda prioritaria de los grandes cambios, de los (primeros) cien días, para el primer año de la agenda legislativa, una promesa (…) eso significará la libertad de nuestro presidente Pedro Castillo”, sostuvo.

En otro momento, detalló que su partido busca conformar un frente patriótico popular (…) que permita una sólida coalición en la Cámara de Senadores y diputados, con una agenda de los primeros 100 días, del primer año de gobierno, para poder hacer reformas profundas”.

“No le vamos a fallar al pueblo. (…) Sabemos que eso empieza por una nueva Constitución. No es un día a otro, tampoco será con un espíritu de imposición. Hay que derogar esa ley, esa reforma, que ha arrebatado el derecho al referéndum”, puntualizó.

Luego, aseveró que su agrupación política tiene un equipo “económico” pese a que tres días antes afirmó: “No queremos crecimiento económico, queremos desarrollo humano”, al podcast Pitucos Marrones.

También aseguró que su propuesta es la “refundación de la política”.