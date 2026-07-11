La bancada electa de Ahora Nación aseguró que no pondrá condiciones para la elección de las mesas directivas de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. Su senador electo, Jaime Delgado, afirmó durante una entrevista en RPP, que la agrupación no tiene inconveniente en que Renovación Popular asuma la presidencia de ambos órganos si se alcanza un acuerdo entre las fuerzas políticas.

El legislador explicó que la prioridad de su partido es construir consensos antes de la instalación del nuevo Congreso. Según indicó, el objetivo es conformar una conducción parlamentaria respaldada por distintas bancadas y no centrarse en quién ocupará la presidencia.

Confirma diálogo con otras bancadas

Delgado informó que Ahora Nación mantiene conversaciones con Obras, Juntos por el Perú y Renovación Popular para conformar listas de consenso. Asimismo, señaló que también esperan dialogar con Buen Gobierno con el fin de ampliar los acuerdos y que la definición de las mesas directivas será el primer paso que deberá dar el nuevo Parlamento.

“El primer reto que tenemos en el Parlamento, tanto en diputados como en senadores, es definir la composición de la Mesa Directiva, y es importante la Mesa Directiva porque, finalmente, es la que conduce los debates y muchas veces define las prioridades, qué entra, qué se discute y qué no se discute”, indicó.





No condicionan la presidencia de las cámaras

El senador electo sostuvo que Ahora Nación no exige presidir ninguna de las dos mesas directivas para formar parte de un acuerdo político. Incluso, indicó que su bancada puede integrar esos espacios aunque otra agrupación asuma la conducción.

“Yo creo que el primer acuerdo es establecer un consenso en llevar las mesas directivas. En segundo lugar, quién la preside ya es una cosa secundaria. Por nuestra parte, no tenemos ningún condicionamiento a presidirla. Yo creo que eso ya será en función también del número de parlamentarios que corresponde a cada bancada. Pero, por nuestra parte, nosotros no tenemos ningún inconveniente en que Renovación Popular u otro grupo puedan presidir las mesas y nosotros formar parte de la mesa o no, también”, precisó.

Delgado consideró que las mesas directivas deberían estar integradas por agrupaciones diferentes a la que ejercerá el Poder Ejecutivo. A su juicio, esa distribución permitiría mantener un equilibrio entre ambos poderes del Estado.

“Estamos conversando con Obras, con Juntos por el Perú y también con gente de Renovación Popular y procuramos hacer lo mismo con la bancada de Buen Gobierno porque creo que lo estratégico, lo inteligente y lo saludable para la división de poderes y el equilibrio de poderes es que la Mesa Directiva, tanto de diputados como de senadores, esté a cargo de todas las agrupaciones distintas a la de gobierno”, explicó.

Finalmente, Jaime Delgado explicó que las diferencias ideológicas entre las bancadas no deberían impedir la construcción de acuerdos en el Parlamento. En ese sentido, sostuvo que la prioridad debe ser impulsar una agenda legislativa común para atender los principales problemas del país y que una Mesa Directiva integrada por fuerzas distintas al gobierno contribuiría a mantener el equilibrio de poderes sin obstaculizar las iniciativas del Ejecutivo.