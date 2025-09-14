Al menos 17 de los 25 gobernadores regionales del país registran investigaciones fiscales por presuntos delitos diversos, cometidos antes de asumir el cargo o una vez instalados en el actual período que se inició en enero de 2023.

Los que más casos acumulan son los gobernadores regionales reelectos por segunda o tercera vez, así como los que ocuparon otros cargos públicos, entre ellos el de alcaldes provinciales o distritales.

Este es el caso de los gobernadores regionales de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, quien cumple su tercer mandato; y de La Libertad, César Acuña, quien asumió la gobernación regional por segunda vez.

Ambos vienen sumando más investigaciones fiscales a los procesos que ya enfrentaban por presuntas irregularidades cometidas antes de que asumieron el cargo que hoy ostentan.

INVESTIGADOS. Entre los 17 gobernadores regionales que registran mayor número de investigaciones figuran; Wilfredo Oscorima (Ayacucho), César Acuña (La Libertad), Zósimo Cárdenas (Junín), Luis Torres (Tacna) y Manuel Gambini (Ucayali).

A ellos se suman Jorge Chávez (Loreto), Segismundo Cruces (Tumbes), Walter Grundel (San Martín), Leoncio Huayllani (Huancavelica), Jorge Hurtado (Ica), Luis Otsuka (Madre de Díos), Rohel Sánchez (Arequipa) y Antonio Pulgar (Huánuco).

Según un informe de la Defensoría del Pueblo, elaborado antes de que las actuales autoridades regionales iniciaran sus gestiones, los presuntos delitos con mayor incidencia fueron colusión (39%), peculado (23%), malversación (20%) y negociación incompatible (20%).

EL “WAYKI”. El Gobernador Regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, registra por lo menos 24 investigaciones fiscales por delitos de colusión, peculado, cohecho y negociación incompatible en casos relacionados a la ejecución de diversas obras y compras de maquinarias en su región.

Una de sus últimas denuncias es la que afronta en la Fiscalía Anticorrupción por la entrega de relojes Rólex a la presidenta Dina Boluarte, quien señaló que dicho objetos les fueron entregados en calidad de “préstamo” por su “Wayki” (hermano), en alusión al gobernador de Ayacucho.

Por este caso, el Ministerio Público formalizó en enero pasado una investigación preparatoria contra Oscorima; su hijo Wilfredo Oscorima Loja; y su sobrino, Fritz Hinostroza Oscorima, por los presuntos delitos de contrabando y receptación aduanera agravada.

Oscorima fue elegido por tercera vez en octubre de 2022 y las investigaciones en su contra vienen desde su primera gestión que se inició en 2011.

LA LIBERTAD. Por su parte, el Gobernador Regional de La Libertad, César Acuña, tiene al menos 15 investigaciones fiscales activas; aunque desde el 2005 ha enfrentado un total de 75 pesquisas.

Una reciente investigación fiscal es por presunta colusión relacionada con el manejo de contratos de publicidad por más de 2 millones de soles en dicha región.

También enfrenta procesos por presuntos delitos de tráfico de influencias, contaminación, abuso de autoridad, falsificación documental y colusión o negociación incompatible en agravio del Estado.

Igualmente acumula denuncias por violencia contra la mujer, acoso, lesiones leves vinculados a violencia familiar, plagio y lavado de activos.

César Acuña es líder del partido APP, que actúa como uno de los aliados del gobierno de Dina Boluarte y dos de sus conspicuos militantes ocupan dos ministerios, César Vásquez (Salud) y César Sándoval (Transportes y Comunicaciones).

PECULADO. Por su lado, Zósimo Cárdenas, Gobernador Regional de Junín y exalcalde distrital de Pichanaki, enfrenta procesos por colusión, peculado y negociación incompatible como exalcalde y también ha sumado denuncias como gobernador.

La Fiscalía Provincial Penal Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín, le abrió en abril pasado una investigación preliminar por el presunto cobro de cupos a trabajadores del Gobierno Regional y el direccionamiento en la adquisición de servicios y bienes.

Cárdenas hoy lidera la agrupación política “Batalla Perú”, que recientemente formó la alianza “Fuerza y Libertad”, junto a Fuerza Moderna, que lidera la expresidenta de EsSalud, Fiorella Molinelli.

REO CONTUMAZ. El Gobernador Regional de Tacna, Luis Torres Robledo, acumula 11 investigaciones fiscales, parte de ellas por presuntas irregularidades cometidas cuando se desempeñaba como alcalde de la Municipalidad Provincial de Tacna.

Registra investigaciones por supuestamente liderar la organización criminal “Los Limpios de Tacna” y en julio del año pasado fue declarado “reo contumaz”, debido a que no se presentó a una audiencia de inicio de juicio oral.

Otra autoridad que es investigada por diversos casos es el Gobernador Regional de Ucayali, Manuel Gambini, quien tenía al momento de asumir el cargo al menos seis investigaciones en el Ministerio Público y cuatro proceso en el Poder Judicial.

Estas investigaciones son los presuntos delitos de tráfico de influencias, contra la administración pública, colusión, malversación y omisión, y rehusamiento o demora de actos funcionales, entre otros.

También tiene cuatro procesos en el Poder Judicial por presuntos delitos contra la administración pública, cohecho activo genérico, peculado y colusión.

Gambini asumió en enero de 2023 su tercer período como Gobernador Regional. Antes se desempeñó como alcalde de la Municipalidad Distrital de Irazola durante dos períodos.

DENUNCIAS. Sin embargo, la autoridad regional que ha sumado mayor número de denuncias desde que asumió el cargo en enero de 2023 es el actual gobernador de Tumbes, Segismundo Cruces Ordinola.

El gobernador regional de Tumbes acumuló entre los años 2023 y 2024 alrededor de 29 denuncias formuladas por el Consejo Regional.

Según la denuncia pública del Consejo Regional las obras realizadas en la ciudad de Tumbes habrían sido aprovechadas por el gobernador para presuntamente direccionarlas a las mismas empresas que han realizado otras obras durante su gestión.

Además se señaló presuntos manejos irregulares en la contratación de empresas constructoras, así como en la ejecución de la construcción del Hospital Saul Garrido Rosillo y la compra de maquinarias pesadas por más de 16 millones de soles.

Por su parte, el Gobernador Regional de Loreto, Jorge Chávez Silvano (Somos Perú), exalcalde provincial de Datem del Marañón en dos períodos ediles (2015 y 2018), registra tres investigaciones por peculado en las Fiscalías Anticorrupción y un proceso por omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales.