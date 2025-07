El tren de pasajeros de Lima a Chosica que gestiona el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, y que se avizora como una solución al caótico transporte público en la zona este de nuestra ciudad capital, podría chocar con una dura realidad y generar una gran frustración.

Ello a causa de que este proyecto no cuenta con estudios de viabilidad técnica y económica, así como tampoco tiene la infraestructura mínima como paraderos para su funcionamiento.

Además, falta definir la modalidad en la que operará. Las opciones son mediante un acuerdo de la Municipalidad de Lima con el operador vinculado -Ferrocarril Central Andino- o que el tren sea incorporado como parte de la concesión. En este último caso se requiere un convenio entre la comuna limeña y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Igualmente, falta definir a la operadora que tendrá a su cargo este servicio, así como al ente supervisor.

Ola de críticas

Los trenes fueron donados por la empresa estadounidense Caltrain.

El anuncio del donativo lo hizo en noviembre del año pasado el propio alcalde Rafael López Aliaga y, tras la revelación, fue objeto de innumerables cuestionamientos.

Se trata, en total, de 20 locomotoras EMD F40PH-2, diésel-eléctricas, y 93 vagones de dos pisos.

Se objetó, por ejemplo, que tengan al menos unos 40 años de uso y que el tipo de combustible con el operará será contaminante.

Asimismo, que fueron retirados del servicio en California por razones ambientales y técnicas.

Además, la Municipalidad de Lima debió desembolsar más de 24 millones de dólares para los gastos de traslado y adecuación.

Se tiene previsto que el primer lote que llegue a Lima estará compuesto por 45 coches y 10 locomotoras. Llegarán a la capital entre el 10 y 12 de julio.

La polémica que estalló incluyeron las explosivas declaraciones del senador de California, Dave Cortese. El político estadounidense cuestionó el acuerdo entre el alcalde de Lima y Caltrain, porque aseguró que dicha empresa estaba “exportando contaminación”, ya que los vagones estaban fuera de servicio y cuando estaban operativos emitían gases contaminantes.

Objeciones

Según el economista Enzo Defilippi el proyecto ferroviario de Lima a Chosica podría ser viable técnicamente, pero es incierto en lo económico.

“Al parecer, técnicamente es viable, económicamente no tengo idea, nadie tiene idea porque no hay estudios. ¿La tarifa va a pagar el costo de mantenimiento y de operaciones? No lo sabemos”, sostuvo en Canal N.

Además, señaló que no se conoce a la operadora ni a la supervisora de este medio de transporte público.

Añadió que la “marcha blanca”, o periodo de prueba, anunciada para este mes por el alcalde de Lima, se debe realizar, como ha señalado el MTC, “cuando tienes un proyecto terminado que está a punto de empezar a operar, como el aeropuerto que en mayo estuvo en marcha blanca porque en junio empezaba a operar”.

Defilippi señaló que no existen estaciones ni estudios técnicos y que “lo único que se tiene son fotos de los trenes” y que hay innumerables detalles que tienen que coordinarse.

PALIATIVO. Por su parte, Luis Quispe Candia, presidente de Luz Ambar, indicó a Correo que implementar un tren con solo una vía no es de mayor utilidad porque puede ser un paliativo, pero no una solución al problema del transporte.

“Lo ideal hubiera sido implementar un servicio de trenes con dos rieles para dar servicios durante el día, porque con una vía habrá solo uno o dos viajes en la mañana e igualmente en la tarde”, dijo.

Desde su punto de vista se trata de una obra que se está haciendo con apresuramiento por parte del alcalde de Lima y con indiferencia por el lado del MTC, en vista que hasta hoy no se han reunido para implementar de la mejor forma este proyecto.

Igualmente, expresó que la infraestructura no está preparada, como los paraderos, y se carece de estudios técnicos que demuestren la viabilidad de la obra.

Incluso, advirtió que tal como se está implementando el proyecto, implica peligros porque los trenes circularán en zonas altamente transitadas, con presencia de vehículos menores y peatones.

Igualmente señaló que la “marcha blanca” se realiza cuando la obra ya está concluida y que en este caso ni siquiera los trenes han llegado a nuestra capital.

Quispe Candia afirmo que, si bien es cierto existe la necesidad de atender a la población de la zona este de Lima, se debe tener en cuenta que la vía ferroviaria por donde circulará el tren no está bajo el ámbito de la Municipalidad de Lima sino del Ministerio de Transportes.

“Esa situación está todavía por verse. El alcalde de Lima no tiene competencia en transporte, su competencia es el tránsito y ha tomado una iniciativa sin tomar en cuenta a la Autoridad de Transporte de Lima y Callao (ATU)”, manifestó.

Coordinación

A su turno, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, sostuvo anoche que desde el martes existe una buena coordinación con el Ministerio de Transportes para la implementación del tren.

También subrayó que los puentes ubicados a lo largo de la vía férrea a Chosica tienen la altura permitida para el paso de las máquinas.

“Tengo un convenio marco firmado con el Ministerio de Transportes que justamente es para facilitar toda esta tramitología, y agradezco al premier Arana que ha entrado al tema y con quien me he reunido ayer, y me dijo Rafael esto sale de todas maneras”, expresó en Canal N.

El burgomaestre capitalino indicó que debe haber una “marcha blanca” o circulación al vacío a fines del presente mes para demostrar la operatividad del tren.

Precisó que los trámites para el inicio de estas pruebas pueden estar listos antes del 28 de julio

Espera

Sin embargo, el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, ha afirmado que el 13 de mayo se solicitó a la Municipalidad de Lima información sobre aspectos técnicos relacionados al tren para llegar a un acuerdo, pero que la respuesta aún no la han recibido.

“Estamos buscando la respuesta pero, además, una reunión, (para) que posiblemente podamos llegar a algunos acuerdos. No vamos a especular, vamos a esperar que nos respondan y el pueblo estará informado sobre las conclusiones de dichas conversaciones y si es que es viable a los requerimiento técnicos”, señaló.