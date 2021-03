La exclusión de los candidatos al Congreso por Lima del Partido Popular Cristiano (PPC) ha generado que su líder, Alberto Beingolea, recurra a diferentes instancias para reponerlos antes de abril.

El 5 de marzo, el Poder Judicial (PJ), revocó la decisión de dejar fuera de carrera a dichos postulantes al Parlamento, pero eso no fue ratificado en primera instancia, es decir, en el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 2. En esta entrevista, Beingolea asegura que el sistema electoral e, incluso, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), perpetra un agravio en su contra.

¿Esperaba que el Jurado Electoral Especial (JEE) rechace el fallo del Poder Judicial (PJ)?

No, pero es un abierto desacato la resolución, a pesar de que la propia presidenta del organismo (María del Carmen Gallardo) haya estado a favor de la orden judicial de reponer a los candidatos al Congreso. El Estado no quiere hacer caso a lo que ordena el PJ.

¿Considera que existe algún intento por debilitar a su partido?

No creo nada, solo estoy contando hechos. (...) En el local del partido teníamos un símbolo del PPC de toda la vida y una imagen en homenaje a nuestro aniversario, que estuvo ahí desde que inicié con la campaña. Ahora, el Ministerio de Cultura quiere que lo saquemos porque dice que es propaganda electoral. ¿Qué puedo pensar?

¿Recurrirán al Jurado Nacional de Elecciones después de que inicialmente haya ratificado la decisión del JEE?

Sí. Lo que yo no voy a permitir es que sigan sacando candidatos. Cuando recibí esta noticia perversa hace 60 días (de que excluían a 33 candidatos) les dije que no nos iban a sacar de la carrera, que me habían cortado una pierna pero que iba a seguir corriendo y lo he cumplido. Voy a seguir peleando.

¿Cuándo acudirá? ¿Esta semana?

Sin duda. Aún no sé qué día acudiremos. (...) Ciertamente, al JNE le había pedido la palabra para hablar sobre el caso pero ayer me la negaron. Ellos resolvieron improcedente ese pedido y lo mandaron al archivo.

Bajo todo este escenario, ¿no cree que el JNE ratificará la decisión del JEE que niega reponer a sus candidatos?

Es muy claro que nos quieren sacar de carrera. Es clarísimo. Por cosas gravísimas ha dejado correr a todo el mundo, y a nosotros nos inventó una hora para sacarnos de carrera.

¿Ha pensado recurrir a organismos internacionales?

Vamos a agotar todas las instancias posibles. A mí no me van a bajar. Seguiremos adelante y espero que la población se dé cuenta de lo que está pasando. Ya parecería esto una pelea de principista, pero habrá que darla y seguirla porque el atropello que está haciendo el JNE sobre nosotros es enorme. Por lo menos quedará registro en los diarios del agravio que está causándonos el Jurado por nada. Acá hay claramente una mano cargada.

Pero la ONPE empezó a imprimir las cédulas de votación el sábado. ¿No cree que eso podría imposibilitar definitivamente que sus candidatos sean repuestos?

De aquí en adelante, no me extraña cualquier inconveniente. Ahora, qué tienen contra nosotros, no sé con exactitud. Pero ha sido permanente el hostigamiento del jurado en contra nuestra. Es increíble lo que nos ha pasado.

Alberto Beingolea

Candidato presidencial. En 2017 fue electo presidente del PPC. Es abogado egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Hizo una maestría en derecho penal en la misma casa de estudios Fue congresista en el 2011.

TE PUEDE INTERESAR

Podrás conocer a cada candidato presidencial en un minuto.

VIDEO RECOMENDADO

Pagarán hasta un sueldo mínimo a quienes presenten efectos adversos a vacuna