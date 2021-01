El candidato presidencial Alberto Beingolea anunció ayer que acudirá al Poder Judicial para revocar el fallo del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que dejó fuera de carrera electoral a 33 de los 34 postulantes al Congreso del Partido Popular Cristiano (PPC), en Lima Metropolitana.

INSTANCIA. Adelantó que en los próximos días, su agrupación política presentará acciones de amparo y medidas cautelares a la justicia.

“Se van a presentar las demandas correspondientes en defensa de nuestros derechos (...). El JNE ha pensado que me cortaba la cabeza, no señor, me ha cortado la pierna y tengo la otra”, criticó.

Beingolea recordó que en el pasado hubo casos de ciertos candidatos de su partido al Parlamento que presentaron los mismos recursos ante el PJ, cuyo resultado les fue favorable

“Hay varios antecedentes pero los que recuerdo son los que ocurrieron hace poco a propósito de los casos de Ricardo Vásquez y Andrea Lanatta, que fueron muy sonados y terminaron triunfando ante el PJ”, indicó.

AL EXTERIOR. De otro lado, Beingolea adelantó que también evalúan acudir a organismos internacionales como la OEA, tal y como lo hizo en su momento el Partido Aprista.

Sobre el JNE, consideró que el fallo es “arbitrario” y “violatorio” contra los derechos fundamentales.

Precisamente, el jurado resolvió el viernes dejar fuera de carrera a los 33 candidatos después de que Willyans José Soriano, personero legal del partido, incumpliera el plazo establecido para subsanar los errores detectados por el JEE de Lima Centro 2.

Este último organismo notificó el 24 de diciembre pasado a las 11:17 de la mañana las observaciones técnicas al partido. La subsanación vencía el 26 de diciembre a las 8:00 de la noche, pero fue entregada una hora y media después.

“El JEE con criterio disímil dijo que no, que trabajan hasta las 2:00 p. m. y en una resolución arbitraria, (el JNE) dijo que debió ser hasta las 8:00 p.m. y como presentamos a las 9:00 p. m. estábamos fuera de la hora. Debimos ser adivinos para saber qué hora iba a ser la correcta”, manifestó Beingolea.