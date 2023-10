El expresidente Alberto Fujimori Fujimori, a través de su defensa legal, solicitó su liberación inmediata durante la audiencia en que se evaluó la apelación del hábeas corpus que presentó para que se acate el indulto humanitario que se dictó a su favor en 2017.

“Solicitamos que se ordene la inmediata excarcelación considerando como tal que solamente se encuentra pendiente la remisión de los actuados al juzgado de ejecución para que se pueda ordenar su inmediata libertad”, dijo el abogado Elio Riera.

Para la defensa legal del exmandatario, el máximo interprete de la Constitución (el Tribunal Constitucional) ya validó el indulto humanitario que dio Pedro Pablo Kuczynski. Sin embargo, este se suspendió por una solicitud provisional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH).

El expresidente Alberto Fujimori se encuentra preso en el penal de Barbadillo por los casos de Barrios Altos y La Cantuta. (Justicia TV)

PRESENCIA

Durante la audiencia en la que se evaluó la solicitud de Alberto Fujimori para que se acate el fallo del TC que ordenó restablecer el indulto humanitario, el expresidente se hizo presente desde el penal de Barbadillo.

“Yo me considero totalmente inocente, ¿por qué me considero inocente? Porque he sido condenado por un supuesto de hecho agravado cuando esto claramente no fue así y por crímenes de La Cantuta y Barrios Altos, por una autoría mediata que no cumple con la realidad de la época”, indicó.

Para el expresidente Fujimori, la anulación de su indulto fue injusta y no tuvo ningún fundamento. Además, se refirió a su situación de salud.

“Yo me encuentro con una salud deteriorada, tengo 85 años y desde la anulación del indulto en 2017 he tenido una intensificación de la gravedad de mi salud. En octubre del 2021 se me presentó un cuadro de infarto”, dijo.

El juez Néstor Fernando Paredes Flores indicó que el caso queda al voto.