El jefe del gabinete ministerial, Alberto Otárola, señaló que las declaraciones fiscales de Jaime Villanueva, exasesor de la fiscal de la Nación inhabilitada Patricia Benavides, deben ser corroboradas. Además, destacó que el Ejecutivo no participará en “especulaciones”.

En la conferencia de prensa de esta tarde, tras la sesión del Consejo de Ministros, Otárola Peñaranda se pronunció al respecto y señaló que desde el Ejecutivo apoyarán de manera decidida en la labor para esclarecer los hechos, con el fin de enfrentar la corrupción en el país y garantizar la actuación de las instituciones que la combaten. Sin embargo, afirmó que no se involucrarán en suposiciones.

“ Este es un tema que está en investigación. Toda declaración es un principio elemental de derecho penal, debe ser corroborada y no vamos a ingresar a las especulaciones que están de moda estos últimos días. Estamos muy interesados que se esclarezcan los hechos [...] para el control de la corrupción del país y, sobre todo, para la buena marcha de las instituciones que trabajan en ello ”, sostuvo.

No obstante, sobre un posible favorecimiento a la presidenta Dina Boluarte en la investigación seguida contra Perú Libre y sus dirigentes por el caso de lavado de activos, reiteró que toda afirmación de un aspirante a colaborador eficaz debe ser debidamente corroborada.

“Además, debo de certificar de que la presidenta nunca estuvo y estará interesada en el destino final de las investigaciones que promueve la Fiscalía y con ello puedo dar muestra de lo que ha ocurrido en el caso de la investigación de las protestas sociales. Tanto ella como los ministros que estamos siendo investigados hemos expresado en todo momento nuestro apoyo y respaldo a la investigación del Ministerio Público. Eso es lo que nos interesa, la averiguación de la verdad”, agregó.

En la declaración del pasado 30 de enero, obtenida por Punto Final, Villanueva afirmó que en octubre del 2022, el entonces abogado de Boluarte, Oscar Nieves, solicitó que su representada no fuera incluida en la formalización de la investigación. Según Villanueva, trasladó este pedido al coordinador de las Fiscalías de Lavado de Activos, Rafael Vela, para su ejecución.

“Óscar Nieves era abogado de Dina Boluarte y ella sí estaba incluida en la investigación. Y Rafael Vela ya me había comentado que eso estaba para formalizarse, y que iban a hacer, incluso, un pedido de prisión preventiva. Entonces, ahí lo que me pide en esa reunión Óscar Nieves es que no la incluya a Dina Boluarte en ese pedido de formalización, y yo hablo con Rafael Vela”, se lee en el documento fiscal.

Otárola le resta importancia a encuestas

Según la última encuesta de Datum Internacional, la aprobación de la mandataria se mantiene en un 10%, mientras que su desaprobación alcanza el 83%. Por otro lado, la popularidad de Otárola ahora se sitúa en apenas un 8%, siendo la más baja durante el último año de gobierno. Su desaprobación se encuentra en un 75% a nivel nacional.

En relación con estos resultados, el primer ministro enfatizó que el Ejecutivo “no trabaja para las encuestas, sino para el país” y que se basa en cifras que considera más significativas.

“Si consultamos nosotros todo lo que concierne a la reducción de brechas sociales, al control de la inflación, a la estabilidad política y social, esas son las encuestas y los números que al Gobierno le interesa. Nosotros no tenemos una bancada en el congreso, no pertenecemos a un partido político y hemos sido convocados por la presidenta para servir con honradez, honestidad y transparencia a los altos intereses del país”, sostuvo.

