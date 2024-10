El extitular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Alberto Otárola, contó en una entrevista para canal N que durante su gestión se realizaron operativos y planes para capturar al líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien lleva un año prófugo.

Otárola explicó que la PNP tenía información precisa sobre la ubicación de Cerrón y había planeado las acciones necesarias para su detención. Sin embargo, Cerrón fue alertado de manera anticipada, aparentemente debido a una filtración, lo que le permitió evadir el operativo y escapar.

“Yo he visto el esfuerzo de la Policía de implementar unos operativos para la captura de esta persona. Pero, también he visto que había en algún momento cierto tipo de fuga de información. La verdad que eso se tendrá que investigar en su momento. Pero, hay un momento en que yo sabía que este señor iba a ser capturado y la noticia que me dieron las fuerzas del orden en ese momento es que había una fuga de información y se había escapado”, indicó para Canal N.

El Cofre

El operativo que menciona Otárola es el que se desarrolló en el condominio de Asia, donde fue visto el vehículo de Dina Boluarte, conocido como ‘El Cofre’. Según el expremier este no pudo llevarse a cabo debido a una aparente ‘fuga’ de información. “Sí, está la famosa historia del sur del país. Fue un operativo que no pudo llevarse a cabo, porque hubo, aparentemente, una filtración de la información. Ahora, yo no sé si esté señor está en el Perú, porque actúa con total impunidad y no puede ser ubicado por la Policía”, mencionó.

TE PUEDE INTERESAR