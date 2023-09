El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, fue consultado sobre Tía María, el proyecto minero estacando hace varios años.

“Sobre Tía María, no está en la agenda del Gobierno en este momento. Tienen que solucionarse, por consenso, los problemas que ha tenido esta inversión”, afirmó ayer a los medios en la edición 36 de Perumin en Arequipa.

El premier Alberto Otárola aseguró que el proyecto minero Tía María "no está en la agenda del Gobierno". (Foto: PCM)

VERSIONES

Su declaración es diferente a lo dicho por Óscar Vera, ministro de Energía y Minas, quien afirmó un día antes que esperan que el proyecto se haga viable.

“Es un proyecto muy importante para el país. Los deseos que tenemos son que se realice, ya que genera mucho trabajo e inversión. Pero de hecho eso tiene que ir acorde con el pueblo que es el dueño del terreno, quien debe coordinar y dar el pase a eso”, dijo.

Incluso, hace cuatro meses el titular de Energía sostuvo que estaban iniciando una estrategia en coordinación con las autoridades.

Al respecto, el premier Otárola explicó que en el caso de Tía María no pueden decir que ha recibido el visto bueno, mientras no se solucionen los problemas que han existido y se resuelvan los reclamos de la población.

“Lo que ha dicho el ministro Vera es que está en plan de evaluación, lo que yo he dicho es que la prioridad son los proyectos a los que he dado lectura hoy, mientras no cumpla los requisitos, no está en agenda”, agregó.

El ministro de Energía y Minas, Óscar Vera, se refirió al proyecto minero Tía María hace unos días de manera positiva. (Foto: Jesús Saucedo)

CONFIANZA

Por otro lado, el premier aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje a los empresarios, inversionistas mineros nacionales y extranjeros, así como a los trabajadores del sector minero.

“No vamos a permitir que el país caiga en el caos, en el desorden y la inseguridad. El Gobierno controló más de 500 manifestaciones violentas y les quiero decir que no nos temblará la mano para seguir haciéndolo”, afirmó.

Destacó que el Gobierno de Dina Boluarte hizo la promesa de que el Perú se mantenga como un país para las inversiones en la minería, principal motor de la economía, así como en otros rubros, por lo que desde inicios de año se plantearon como objetivo recuperar la paz social para que las empresas mineras que se vieron forzadas a parar sus operaciones, puedan retomarlas.