El premier Alberto Otárola descartó que el Ejecutivo amenace a la libertad de prensa en el pedido de facultades que realizó al Congreso. Aseveró que los “instigadores del delito pueden ser cualquier persona”.

Como bien advirtió el Consejo de la Prensa Peruana (CPP), la propuesta del Ejecutivo consta en la modificación al Código Penal, donde se permitirá que “cualquier ciudadano que convoque a una manifestación, o cualquier periodista que la cubra, sea procesado como instigador del delito de disturbio”.

La modificación precisa lo siguiente: “(...) Ilícitos que muchas veces han sido cometidos a consecuencia de instigación incluso de funcionarios públicos y de comunicadores que utilizando medios de comunicación masivos han convocado a distintas marchas incluso incitando a la violencia”.

Otárola descarta atentar contra la prensa

“Esa no es la intención del Ejecutivo. No va a salir ninguna norma que afecte la capacidad de los comunicadores ni la libertad de prensa. No se nos pasó, porque no hemos pedido facultades para eso. Hemos pedido facultades para los instigadores del delito”, señaló Otárola en Cuarto Poder.

“Los instigadores del delito pueden ser cualquier persona. No va a salir ninguna norma que afecte la libertad de prensa en el Perú. Eso lo aseguramos tajantemente”, añadió.

Este tema generó advertencias emitidas por el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), así como de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

Cuarto Poder: Entrevista a Otárola