La Comisión de Ética Parlamentaria revisará este lunes 18 de setiembre el informe de calificación de la denuncia contra la congresista Digna Calle, investigada por las constantes licencias que le permitieron ausentarse por más de ocho meses fuera del país.

Como se sabe, el 15 de setiembre, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el informe de calificación que declaró procedente dos denuncias en contra de Calle por ausentarse del Parlamento por más de siete meses y despachar desde los Estados Unidos.

En ambos casos se le imputó delitos de abandono de cargo y abuso de autoridad condicionando ilegalmente la entrega de bienes y servicios, pero este último fue declarado improcedente.

Calle volvió al Perú el pasado 5 de setiembre tras permanecer más de ocho meses en Estados Unidos. De lado, la agenda de este grupo de trabajo también realizará la lectura de sanción para las congresistas Magaly Ruiz (APP), Heidy Juárez (Podemos Perú) y Rosio Torres (APP).

Todas estas acusadas de presuntos recortes de sueldos a trabajadores de sus respectivos despachos. La Comisión de Ética Parlamentaria sesionará el lunes 18 de setiembre a las 17:00 horas.

Conoce la agenda aquí 👇🏼 pic.twitter.com/pwpZodmHBI — Comisión de Ética Parlamentaria (@comision_etica) September 16, 2023

Digna Calle no quiere volver al Congreso

“Yo no voy ir al Congreso de la República, no voy a ir al pleno presencialmente, ni voy a ir a trabajar, mientras esté en Lima voy a mantener la virtualidad, iré a mi despacho, me encontraré con mis electores en mi despacho, pero al pleno no voy a ir. Virtualmente puedo hacerlo”, señaló Calle a “Cuarto poder” en su única entrevista que dio a un medio tras su llegada al Perú.