El alcalde de Chorrillos, Richard Cortez Melgarejo, modificó su versión sobre el polémico video en el que aparece recibiendo dinero en efectivo. En declaraciones recientes al dominical Panorama, el burgomaestre admitió que el dinero entregado correspondía a un aporte para una eventual campaña política al 2030.

Sin embargo, esta nueva explicación contradice sus dos versiones anteriores: primero sostuvo que el video era editado y que fue víctima de una “emboscada”; luego afirmó que el dinero recibido era para contratar abogados en un proceso de vacancia contra el entonces alcalde Fernando Velasco.

El alcalde chorrillano reconoció que el dinero recibido tenía un propósito electoral, pese a que los hechos ocurrieron en 2025 y la supuesta campaña sería en 2030. En ese sentido, defendió su versión argumentando la necesidad de trabajo político sostenido.

“¿Sabes cuántos años trabajo en campaña? Porque tienes que entregar un trabajo sostenible en campaña”, sostuvo.

Niega conocer a funcionario del JNE mencionado en el audio

En el video difundido en marzo, Cortez Melgarejo mencionó durante la conversación a un supuesto contacto en el Jurado Nacional de Elecciones identificado como “Willy Ramírez”. Sin embargo, en su reciente aparición televisiva, el alcalde negó conocer a dicha persona.

“Es una conversación privada que yo tengo con un supuesto (miembro del JNE). Al señor Ramirez ni lo conozco ni en pelea de perros”, respondió.

El regidor intentó justificar la mención del supuesto contacto en el JNE alegando que se trató de una actitud de jactancia sin fundamento real. Reconoció que incurrió en un error al hacer alarde de influencias que no posee durante aquella conversación privada.

“A veces cometemos errores de fanfarronear con otras personas”. explicó ante las cámaras de Panorama.

Investigación fiscal en curso

La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Sur mantiene abierta una investigación preliminar contra los presuntos responsables del caso, buscando determinar si hubo delitos contra la administración pública en agravio del Estado.

Cortez Melgarejo asumió como alcalde de Chorrillos tras la vacancia de Fernando Velasco, juramentando en una ceremonia realizada en la Iglesia Internacional La Roca. Durante su discurso inaugural, el burgomaestre reveló que la comuna enfrenta una deuda total de S/64 millones, de los cuales S/14 millones corresponden a pagos atrasados al personal municipal.