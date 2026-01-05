El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, anunció que el proyecto Bypass Las Torres iniciará su marcha blanca este viernes 9 de enero, permitiendo la apertura del tránsito vehicular en el sentido oeste a este, desde la autopista Ramiro Prialé hacia el sector de Chosica. Esta etapa preliminar busca facilitar la circulación y reducir los tiempos de viaje para los usuarios de Lima Este.

“Los vecinos de este sector van a tener una manera digna de trasladarse y que por su puesto incorporado al Tren de Lima cambiará completamente la historia del tránsito y del transporte”, afirmó Reggiardo frente a la prensa.

Reggiardo indicó que, por el momento, el paso por la nueva vía tendrá un horario restringido de funcionamiento: desde las 5:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. Según explicó esta medida permitirá continuar con la instalación del sistema de alumbrado público y garantizar la seguridad en las horas nocturnas antes de su apertura total.

La obra cuenta con un avance físico de entre el 92 % y 96 %, una extensión de 1.4 kilómetros y seis carriles de circulación. De acuerdo con el alcalde, una vez que la infraestructura opere a plena capacidad, los tiempos de traslado se reducirán de una hora y media a aproximadamente 45 minutos, beneficiando a más de dos millones de habitantes de Lima Este.

En cuanto al cronograma, Reggiardo adelantó que la inauguración completa de la obra y la apertura del sentido contrario (este a oeste) están previstas para febrero. Sin embargo, advirtió que la fecha exacta dependerá de la coordinación técnica con empresas de servicios como Calidda, a fin de asegurar que todas las conexiones urbanas estén debidamente concluidas.

Durante su supervisión, el burgomaestre también abordó temas relacionados con el transporte público y la seguridad vial. Mencionó que la Municipalidad de Lima ya transfirió el material rodante del Tren de Lima al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para resolver observaciones pendientes en los puntos críticos identificados por el Ferrocarril Central Andino.

Minimiza críticas de exministro César Sandoval

Reggiardo destacó que su gestión trabaja de manera articulada con el MTC, Proinversión y la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) para hacer posible un sistema de movilidad eficiente en el sector este de la capital. Asimismo, rechazó las críticas del exministro César Sandoval, calificándolas de declaraciones políticas sin sustento técnico.

“El sector transportes está liderado por otros funcionarios y son estos los que le estan dando la celeridad a una obra sumamente importante”, enfatizó el burgomaestre.

El alcalde reiteró que el Bypass Las Torres representa una obra clave dentro del plan de modernización vial de Lima y subrayó que su administración prioriza proyectos que reduzcan la congestión y mejoren la seguridad para los conductores y peatones.