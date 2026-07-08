El alcalde provincial de Puno expresó su expectativa de que la presidenta electa, Keiko Fujimori, atienda el pedido de investigar las muertes registradas durante las protestas sociales ocurridas en la región y coloque a Puno entre las prioridades de su próximo gobierno .

La autoridad edil señaló que ya pudo transmitir estas preocupaciones a la mandataria electa durante un reciente encuentro.

Según indicó el burgomaestre, Fujimori recibió las demandas planteadas por las autoridades puneñas, entre ellas el esclarecimiento de los fallecimientos ocurridos en las manifestaciones y la necesidad de impulsar acciones que permitan recuperar la confianza de la población. “Nos ha recepcionado la preocupación, esperemos que tome acciones”, manifestó.

Asimismo, el alcalde sostuvo que la región requiere una mayor atención del Ejecutivo en materia de inversión pública, infraestructura y proyectos de desarrollo, con el objetivo de reducir las brechas históricas que afectan a la población. En ese sentido, consideró fundamental que el nuevo Gobierno establezca un diálogo permanente con las autoridades locales y la ciudadanía.

La autoridad provincial también remarcó que el esclarecimiento de las muertes registradas durante las protestas constituye una demanda pendiente de las familias de las víctimas y de diversos sectores sociales de Puno .

Añadió que una investigación transparente contribuiría al proceso de reconciliación y fortalecimiento institucional.

Finalmente, el alcalde confió en que las reuniones sostenidas con la presidenta electa se traduzcan en medidas concretas una vez iniciado el nuevo gobierno. Señaló que Puno espera respuestas tanto en materia de justicia como de desarrollo, y reiteró que la región seguirá insistiendo en la atención de sus principales demandas por parte del Ejecutivo.

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Alcalde provincial de Puno espera que Keiko Fujimori atienda pedido para investigar muertes en protestas y priorice la región: "Nos ha recepcionado la preocupación, esperemos que tome acciones"



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