El presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Alejandro Aguinaga, consideró que es “una venganza” que el Gobierno de Pedro Castillo haya aprobado una la resolución para solicitar a Chile la ampliación de la extradición del expresidente Alberto Fujimori por la presunta comisión de delitos de suministro ilegal de armas de fuego y otros.

El también exministro de Salud dijo creer que existe una relación entre la gestión de Héctor Béjar al frente de Cancillería y los retrasos en la llegada de vacunas contra el coronavirus en Perú, y lamentó “la inoperancia” del Poder Ejecutivo.

“Alberto Fujimori ya fue extraditado y privado de su libertad. El pedido es extemporáneo. Podría interpretarse en una primera instancia que es una venganza. Lo más claro es la inoperancia de este gobierno. En vez de estar preocupado por los puestos de trabajo, pero quieren ser valientes con un anciano expresidente”, sostuvo en diálogo con Canal N.

“El ahora excanciller [Héctor Béjar] en vez de haber estado preocupado por mover todos sus lazos, a través del personal del Ministerio de Relaciones Exteriores, para que se cumpla un cronograma de compras, ha estado preocupado en sacar a Perú del Grupo de Lima”, señaló.

El legislador fujimorista aseguró que el presidente Castillo tiene que ser más transparente sobre sus primeros días de gestión en los cuáles despachaba, desde su casa Breña e indicó que desde el grupo de trabajo que encabeza buscará que el Gobierno aclare sus acciones.

“El presidente tiene que transparentar la agenda de sus actividades en esos días, porque es una manera soterrada o poco transparente. No es porque no hay experiencia, no se puede venir a aprender al Gobierno, tiene que tener cuadros profesionales”, manifestó.

