En la última sesión de la Comisión de la Mujer y Familia del Congreso, el legislador Alejandro Muñante lanzó una pregunta que la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Nancy Tolentino, no supo responder. Correo dialogó con el parlamentario de Renovación Popular de este y otros temas.

¿Qué buscaba al preguntarle a la ministra Tolentino qué es una mujer?

Yo empecé con esa pregunta porque para mí era crucial entender cómo el Ministerio de la Mujer concibe a la mujer porque, a partir de ahí, nosotros podríamos entender el lineamiento que ellos están tomando porque si es el Ministerio de la Mujer, lo lógico es que sepan qué es una mujer para empezar cualquier tipo de política porque el diseño y la elaboración de las políticas públicas tienen un público objetivo bien definido, en este caso la mujer.

¿Logró satisfacer su pregunta?

Ni siquiera respondió y bueno, vi que una periodista le pregunta a la salida y ella señaló que es un tema polémico, entonces yo no sé cuán polémico es definir qué es una mujer.

Luego de este impasse, usted dijo que buscará interpelarla y, eventualmente, censurar a la ministra Tolentino, ¿sigue con esta postura?

Nosotros buscamos la interpelación por ese y otros temas como, por ejemplo se sabe que se han destinado más de S/500 millones para fortalecer las políticas contra la violencia de género y ella refirió que el presupuesto era insuficiente. Sin embargo, nosotros vemos que los montos han sido bastante considerables. Solamente para el Ministerio de la Mujer se han estimado más de S/900 millones y, para hacer un comparativo, el Congreso recibe entre S/580 y S/600 millones por año (NdR: el presupuesto para el Congreso del 2024 es de S/ 1.084 millones) entonces eso hace que nosotros querramos saber en qué se está destinando ese presupuesto.

¿Y este pedido se va a dar pese a la invocación del premier Adrianzén de que no se interpele a los ministros sino que se siga la ruta de comisiones, estación de preguntas y luego la interpelación?

Bueno, ya vino a comisión, no ha satisfecho las preguntas y lo que corresponde es la interpelación.

¿Qué opina del pedido del premier?

Nuestra función es legislar, representar, pero también fiscalizar, entonces yo no entiendo por qué se pide una tregua porque lo que se nos estaría pidiendo es abdicar en nuestra función.

¿Lo considera una intromisión?

No necesariamente. Yo creo que es una especie de uso incorrecto del lenguaje con respecto a las funciones del Congreso. O sea, no porque él lo pida, nosotros lo vamos a hacer y creo que la fiscalización tiene que estar permanentemente activa.

El presidente del Congreso señaló que no va a permitir que la Fiscalía allane las oficinas de los congresistas investigados, ¿esto no sería similar a lo que hizo el premier al pedir al Congreso que deje de interpelar a ministros?

Lo que sucede es que son ámbitos distintos. En cuanto al premier, el ha hecho una declaración política, pero lo otro, a lo que se refiere el presidente (Alejando Soto), ya son acciones judiciales...

Pero es un rumor, ¿no le parece a usted que el presidente del Congreso no debería afirmar algo tan tajantemente basado en rumores?

Por supuesto, si eso todavía no es una realidad, no se tendría que dar esas muestras que tal vez podrían ser malinterpretadas. Entiendo en el fondo que lo que el presidente del Congreso está tratando de decir es que los congresistas son funcionarios aforados y, para eso (allanar sus oficinas) se necesita levantarles el fuero. Entonces, yo no concibo la idea de que un fiscal, que incluso ni siquiera es competente como la señora Delia Espinoza porque el competente es el fiscal de la nación, podría allanar oficinas de congresistas aforados.

Pero el fiscal Villena se abstuvo y por eso es que toma el caso Delia Espinoza...

Ese es un tema que tal vez la justicia debería aclarar, pero entiendo la preocupación del presidente Soto, aunque la oportunidad, quizás, no fue la más óptima.

Hablando de los aforados y del antejuicio, el Congreso ha dado muestras de que muy pocas veces quiere sancionar a los legisladores que cometen delitos...

¿A cuál se refiere?

Al caso de la congresista Cordero Jon Tay, específicamente... ¿piensa usted que están actuando bien al proteger a este tipo de personajes?

Lo que sucede es que si usted parte del análisis de que el Congreso es una sola voluntad, entonces obviamente se va a entender como que el Congreso no quiere (sancionarlos), pero aquí lo que tenemos que entender es que el Congreso es una unidad de voluntades heterogéneas y eso se puede manifestar en el resultado de la votaciones. No todos votaron a favor y no todos votaron en contra. Entonces, culpar a todo el Congreso por el resultado de una votación a mí me parece sumamente injusto porque hay quienes sí han sostenido, hay quienes sí han trabajado y hay quienes sí consideran que es correcto la suspensión o la sanción y por culpa de unos cuantos congresistas, que son una minoría porque justamente las votaciones así lo muestran, no se puede culpar a todo una institución o a todos los congresistas.

¿Cuál fue su posición al respecto?

Mi posición al respecto es que cuando existan ese tipo de situaciones, donde hay fundamentos, se tiene que se aprobar las causas que se pongan al frente.