El congresista Alejandro Muñante, de Renovación Popular, afirmó que José Jerí debe asumir una “consecuencia política” frente a las denuncias que lo vinculan a presuntos actos irregulares. Estas acusaciones han dado lugar a siete mociones de censura que serán debatidas en el Pleno extraordinario programado para este martes 17 de febrero.

Durante una entrevista con RPP, Muñante señaló que la situación no puede ser minimizada ni tratada con ambigüedades. En ese sentido, sostuvo que, de prosperar la censura, el Congreso deberá consensuar la designación de un parlamentario con “talante democrático” que asuma la conducción del país hasta la transición.

“Cuando él asume la Presidencia y comenzó a designar a los ministros, nosotros públicamente, al menos mi persona, públicamente salió a saludar también las acciones que el señor Jerí estaba planteando. Lamentablemente nadie se imaginó que después iban a salir estas fotos y estos videos y eso tiene que tener una consecuencia política evidentemente, no podemos pasar por agua tibia esta situación”, dijo.

Eventuales reemplazos tras la censura

Al referirse a los posibles escenarios tras una eventual censura, el legislador mencionó algunos nombres que vienen siendo evaluados para asumir la presidencia del Congreso. Entre ellos figura José Cueto, quien actualmente postula al Senado por Renovación Popular.

Muñante precisó que, en caso Cueto sea considerado para asumir el encargo, este deberá decidir si continúa o no con su candidatura electoral. Según explicó, se trata de una determinación estrictamente personal que deberá evaluarse en función de la responsabilidad política del momento.

“El señor Cueto decidirá si es que renuncia o no, ese es un tema estrictamente voluntario, si él no lo hace hay otros congresistas que no están postulando en estos momentos y que de alguna u otra manera cuando estuvieron en el cargo demostraron talante democrático”, dijo.

Asimismo, el parlamentario también mencionó como alternativa a María del Carmen Alva, quien ya ocupó la presidencia del Congreso en el pasado. A su juicio, su experiencia previa la convierte en una opción viable para asumir la conducción del Legislativo en esta etapa.

“Por ejemplo, uno de los nombres que se baraja es el de la congresista María del Carmen Alva, que ha sido ya presidenta del Congreso y que, cuando estuvo al frente de la Presidencia, se enfrentó al régimen del señor Castillo. Entonces podría ser una opción, vamos a ver qué otras opciones más existen que podrían asumir las riendas del país”, añadió.

Rechazará opciones propuestas de bancadas de izquierda

En otro momento, Muñante fue enfático al señalar que su bancada no respaldará ninguna propuesta que provenga de sectores de izquierda. Según indicó, solo apoyarían a congresistas de derecha o de centro para asumir un eventual reemplazo.

En esa línea, cuestionó la postura de Kelly Portalatino, a quien acusó de promover la vacancia presidencial como una estrategia para frenar la censura. Afirmó que este mecanismo resulta menos viable por el alto número de votos que requiere.

“No sorprende que la congresista Kelly Portalatino apele a la vacancia, porque sabe perfectamente bien que ese es el mecanismo más idóneo en este momento para salvarle pellejo a José Jerí, porque evidentemente conseguir 887 votos es mucho más difícil, que conseguir los 66 para una censura”, sostuvo.

Finalmente, el legislador consideró que el Pleno extraordinario del martes será una prueba clave para las bancadas, especialmente en el contexto del proceso electoral. A su criterio, ese debate permitirá identificar quiénes apuestan por el control político y quiénes, según dijo, optan por el encubrimiento.

“Creo que hay una especie de protección o encubrimiento soterrado en las alternativas que ellos presentan, pero nosotros somos claros, vamos a ir por la moción de censura. Es lo que corresponde, lo dice la ley y creo que va en consonancia con lo que señala la población”, agregó.