El vocero alterno de la bancada de Renovación Popular, Alejandro Muñante, aseveró que adelantar las elecciones generales no garantizará que se elija un mejor Parlamento ni un mejo presidente.

En declaraciones a Canal N, el parlamentario dijo que la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, no se ha mostrado a favor de que se adelanten los comicios y que las declaraciones que dio el último lunes fueron para descartar que el Congreso pretenda “aferrarse al cargo”.

“Lo que dijo María del Carmen Alva no fue para dar una solución. Nosotros no creemos que sea la solución, la solución es el dialogo, la concertación. El que se vayan todos no es una solución. Fíjense que en las sesiones del pleno hubo medidas con más de 100 votos. Que se vayan todos no garantiza absolutamente nada, no garantiza un mejor congreso ni un mejor presidente”, aseveró.

Con relación a las mociones interpelación que se han planteado contra diversos ministros de Estado, Muñante dijo que se podría plantear una interpelación masiva a todo el Consejo de Ministros y que respaldará que el jefe de Gabinete, Aníbal Torres, se presente ante el pleno.

“Hay varias interpelaciones que se están presentado, al premier, al ministro del Interior, al de agricultura, básicamente a todos, entonces ¿por qué no interpelar a todo el gabinete en su conjunto?, nosotros vamos a promover la interpelación al premier para que asista al Congreso”, refirió.

Hasta el momento, se han presentado al Congreso mociones de interpelación contra ministros como Alfonso Chávarry (Interior), Carlos Palacios (Energía y Minas) y Aníbal Torres (PCM).