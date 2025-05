Alejandro Muñante, integrante de la bancada de Renovación Popular, sostuvo que la inhabilitación de los expresidentes Martín Vizcarra y Francisco Sagasti aún podría aprobarse en el Congreso si se aceptan las reconsideraciones planteadas. Según dijo, solo faltaron cinco votos para alcanzar el mínimo requerido de 66 adhesiones.

“Solo faltaron cinco o cuatro votos. No faltaron muchos. Y si sacamos la cuenta de quiénes se ausentaron, la mayoría son votantes en verde, de bancadas que ya tienen una posición clara sobre lo que hicieron Vizcarra y Sagasti”, declaró en La Rotativa del Aire de RPP.

En cuanto al ex primer ministro Salvador del Solar, Muñante explicó que su caso no será sometido a reconsideración porque se aprobó una cuestión previa que declaró la caducidad del proceso. “Ese tema no se va a ver”, precisó.

Finalmente, el legislador señaló que el Congreso sí aprobó el levantamiento del antejuicio contra Sagasti para que sea investigado por el presunto caso de ascensos irregulares en el Ejército durante su gobierno.