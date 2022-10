Octubre, el mes de los milagros para los peruanos, lo ha sido sin duda para Segundo Alejandro Sánchez Sánchez, dueño de la casa de Sarratea y hoy prófugo de la justicia.

Y es que el personaje del entorno del presidente Pedro Castillo figuró como fallecido en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) luego de que su “muerte” fuera registrada el martes 11 a las 8:45 a.m., coincidentemente, a la misma hora en que la Fiscalía y la Policía lo buscaba para que cumpla la orden detención preliminar en su contra.

Sin embargo, como si se tratara de una broma, el considerado asesor en la sombra del mandatario “resucitó” ayer, es decir, tres días después de declarado su deceso.

Cabe mencionar que Sánchez es investigado por la presunta comisión de los delitos de colusión, tráfico de influencias, encubrimiento personal y organización criminal, en la red que lideraría el presidente Castillo.

REVIVIÓ

La historia inició el jueves por la noche cuando se difundió que la ficha en el Reniec del prófugo Alejandro Sánchez figuraba cancelada por “fallecimiento”.

De acuerdo con el acta de defunción su deceso se produjo por suicidio en Chota, Cajamarca el 11 de octubre por la mañana.

Recordemos que ese día y en ese horario, la Fiscalía detuvo a cinco “asesores en la sombra” del presidente Castillo.

El único que no pudo ser capturado fue Sánchez Sánchez, dueño de la casa de Sarratea en donde el mandatario tenía reuniones secretas con políticos y empresarios.

Los medios periodísticos se comunicaron con Víctor Vargas Reyes, el nombre del doctor que certificó la defunción de Sánchez según el acta.

El médico aclaró que es traumatólogo por lo que no certifica decesos, además, destacó que su firma no aparece en el documento.

“Esa información es falsa, yo en ningún momento he certificado esa muerte. No tendrían que figurar mis datos, eso es lo que me llama la atención”, afirmó.

Adelantó que el lunes retornará de Trujillo e interpondrá acciones legales por utilizar sus datos para cometer actos delictivos.

Tras el escándalo, la ficha en el Reniec se actualizó y ya no figuraba como fallecido.

¿RESPONSABLE?

La jefa de Reniec, Carmen Velarde, convocó a una extensa conferencia de prensa en un intento por aclarar la situación.

Ella explicó que desde el 25 de setiembre la institución tomó conocimiento de la creación de certificados de defunción emitidos exclusivamente por médicos del Ministerio de Salud (Minsa).

Por ello, llamaron al Minsa y solicitaron una reunión, la misma que se realizó recién el 11 de octubre sin la presencia de su titular Jorge López.

El Minsa les pidió un plazo de 15 días para enviar la lista de médicos autorizados con acceso al registro de decesos.

Además, aclaró que el Reniec no declara muertes, sino que “toma certificados de defunción y los usa para cancelar el Documento Nacional de Identidad (DNI), para que se registre en el sistema”.

La funcionaria del Reniec hizo un llamado a la Secretaría de Gobierno, a la Dirección de Protección de Datos Personal, a la Fiscalía de la Nación y otras instituciones a realizar las investigaciones.

“Tenemos que hacer cortes rápidos para cerrar este tipo de crimen organizado que está vulnerando el sistema que ha tenido la buena fe de servir a los ciudadanos”, afirmó.

Más temprano, el ministro López se lavó las manos del caso y culpó al Reniec, pues afirmó que ellos administran el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef)

“Este es un programa que está a cargo de Reniec. Entonces, nosotros necesitamos darle la viabilidad y la fortaleza a este sistema, porque es un sistema muy vulnerable”, dijo a TV Perú.

Aseguró que los sistemas de seguridad y las bases de datos del Minsa han sido reconocidos como los que tienen “mayor protección”.

Por la tarde, el Minsa emitió un comunicado en el que afirmó que el 10 de octubre, le remitió un oficio al Reniec en el que recomendó aplicar medidas de seguridad digital sobre el Sinadef.

Por otro lado, uno de los efectos negativos que ha tenido el caso del polémico “deceso” de Sánchez Sánchez, es que a partir de ahora los deudos tendrán que asistir de manera presenciar ante el Reniec con el certificado de defunción impreso para tener un mejor control de los registros.

“Hemos tomado la decisión hoy (ayer), con todo nuestro comité directivo, de cerrar y dejar sin efecto la resolución gerencial que permitía la inscripción de las actas de defunción de oficio. Lamentamos muchísimo esta decisión y le pido perdón a la ciudadanía”, agregó Carmen Velarde.

INVESTIGACIÓN

Tras la revelación de los hechos, el Ministerio Público (MP) anunció que fiscales especializados en ciberdelincuencia y peritos del MP iniciaron diligencias preliminares en las instalaciones del Reniec y del Minsa, por el presunto delito de atento a la integridad de datos informáticos.

En el mismo sentido se pronunció la Contraloría.

“Ante el registro de una supuesta defunción de Alejandro Sánchez, con orden de detención preliminar, iniciamos investigación sobre el cumplimiento de la legalidad y procesos seguidos para dicha inscripción por el Reniec”, destacaron.

La Defensoría del Pueblo anunció una investigación de oficio por lo que solicitó el certificado de defunción de Sánchez así como información que sustente su emisión y el registro en el Sinadef.

Mientras que el Ministerio de Justicia informó que, a través de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales (ANPD), ha solicitado el inicio de acciones de fiscalización para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades.

ANÁLISIS

Un dato no menor que explicó la jefa del Reniec y que no debe pasarse por alto, es que el sistema alimenta a una serie de entidades vinculadas a las investigaciones penales.

Por ejemplo, la Fiscalía de la Nación, el Poder Judicial, la Policía, Migraciones y otros.

Precisamente, el abogado Carlos Caro fue consultado por la finalidad que se habría tenido al registrar al dueño de la casa de Sarratea como “fallecido”.

“Todas las hipótesis relativas al encubrimiento personal se pueden manejar, desde que quiera ser prófugo de la justicia o lo que pueda significar el cambio de identidad para desaparecer, entre comillas, de lo que pueda ser la vista pública”, afirmó a canal N.

Además, dijo que se podría haber realizado algún trámite monetario en el transcurso en que la persona se encontraba como “fallecida”.

“Para la disposición de dinero podría haberse acercado el día anterior y haber hecho los movimientos”, agregó.

Mientras que el abogado penalista James Rodríguez, explicó que cuando una persona fallece se pueden otorgar derechos como la herencia, sin embargo, en el caso de Segundo Sánchez esto ya no podría hacerse debido a que la ficha se actualizó y ya no figura como fallecido.

Por otro lado, se refirió a los motivos que habrían llevado al dueño de la casa de Sarratea a intentar cambiar su estado en el sistema.

“De acuerdo a lo que se ha tomado conocimiento, la finalidad de inscribirse como una persona fallecida en el registro del Reniec ha tenido como punto final evadir la acción de la justicia”, dijo.