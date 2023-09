Luego que Alejandro Sánchez Sánchez, amigo del expresidente Pedro Castillo, fuera ubicado en la frontera de Estados Unidos y México; su abogado, Tomás Aladino Gálvez, terminó por revelar que no conocía el paradero de su patrocinado.

“Yo casi no hablaba con él y yo no sabía que estaba acá (en Perú). No le he preguntado tampoco. Si no me dice, tampoco tengo por qué preguntarle” , dijo para Latina TV.

Aladino Gálvez, destituido por el caso Cuellos Blancos del Puerto, no quiso brindar mayores detalles sobre su cliente, quien fue capturado en tierras norteamericanas.

“Mientras esté allá, tendrán que encargarse los procedimientos necesarios de ley. Tendrán que traerlo. Lo expulsarán, supongo (...) Alejandro Sánchez Sánchez, en realidad, no tiene ninguna participación de lo que se le acusa. Como estaba con prisión preventiva, no se quería presentar”, señaló el abogado.

