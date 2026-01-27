El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional dispuso el inicio del juicio oral contra el expresidente Alejandro Toledo y varios de sus exfuncionarios por el caso del tramo 4 de la Carretera Interoceánica, correspondiente a su gestión entre los años 2001 y 2006.

El exmandatario, quien actualmente cumple condena por corrupción vinculadas al caso Odebrecht, afronta acusaciones por los delitos de lavado de activos y colusión.

“El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional dictó el auto de enjuiciamiento contra el expresidente Alejandro Toledo y otros exfuncionarios, empresarios y personas jurídicas, por los presuntos delitos de colusión y lavado de activos”, indicó la Corte Superior Nacional a través de un comunicado difundido en X.

#LoÚltimo El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional dictó el auto de enjuiciamiento contra el expresidente Alejandro Toledo y otros exfuncionarios, empresarios y personas jurídicas, por los presuntos delitos de colusión y lavado de activos. pic.twitter.com/CuecPNVcBC — Corte Superior Nacional (@csnjpeOficial) January 27, 2026

Asimismo, el juez Richard Concepción Carhuancho ordenó la remisión de los actuados y sus anexos al Juzgado Penal Colegiado Nacional, dentro del plazo legal, para dar inicio a la etapa de juzgamiento.

Según la tesis fiscal, Toledo habría recibido pagos ilícitos de la empresa Camargo Correa, integrante del consorcio que se adjudicó la construcción del tramo 4 de la Carretera Interoceánica, cuyas obras se culminaron cinco años después de finalizada su gestión.

De ser hallado culpable, esta sería la tercera sentencia contra el expresidente, quien desde su extradición en 2023 cumple condena en el penal de Barbadillo, donde también se encuentran recluidos otros exmandatarios como Ollanta Humala y Pedro Castillo.