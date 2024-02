Alex Contreras respalda designación de José Arista en el MEF: “Cumple con el perfil técnico”

Alex Contreras, quien acaba de dejar el cargo de ministro de Economía, saludó la designación de José Arista como titular del sector y aprovechó para destacar la experiencia del economista peruano. Además, señaló que desde hace un mes se tenía conocimiento de que se llevarían a cabo modificaciones en el gabinete.

Durante una entrevista reciente con RPP, Contreras expresó su respaldo a su sucesor, asegurando que posee el perfil técnico necesario para liderar esta importante cartera. Además, señaló que las denuncias que han surgido sobre Arista no deberían impedirle asumir el cargo, ya que no ha recibido ninguna sentencia al respecto.

“Esos temas están en investigación, no hay ninguna sentencia. No hay ningún impedimento que lo prohíba porque cuando eres parte de la gestión pública como el señor Arista es muy alta la probabilidad de que te denuncien. Cumple con el perfil técnico, los temas legales tienen su propio canal independiente, conoce el tema fiscal”, afirmó.

El exministro destacó que cualquier cambio es positivo en el ámbito político y sostuvo que los miembros del gabinete son conscientes de ello. En esa línea, expresó su gratitud por la oportunidad brindada, asegurando que deja el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) con cifras favorables.

“Me voy contento con el trabajo logrado. Estabilizar la inflación costó, moderar el impacto negativo de los shocks costó, los datos de enero y febrero estoy convencido de que van a salir positivos. Si bien hay un rezago, pero en los meses de marzo y abril me darán la razón. El reto del nuevo ministro es consolidar esta recuperación y también imprimirle su sello”, aseguró.

Durante la conversación, el extitular del MEF comentó que estos cambios no le tomaron por sorpresa, ya que él conocía de las acciones que se tomarían en el gobierno de Dina Boluarte. “Yo sabía que iban a haber cambios hace más de un mes. Durante toda mi gestión en el MEF me he sentido respaldado”, expresó.