El congresista Alex Flores (Perú Libre) consideró que la vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, “no puede ser desleal” con el partido liderado por Vladimir Cerrón. En esa línea, apuntó que Boluarte debe ser investigada y posteriormente sancionada.

“Yo creo que simplemente hay que ser coherente, la señora no puede ser desleal con el partido que le ha dado la oportunidad de llegar a donde está, a ser vicepresidenta. No puede tener estas declaraciones infraternas con el partido porque eso amerita una investigación y una sanción”, expresó Flores en diálogo con Exitosa, este martes 16.

Asimismo, el parlamentario exhortó a Boluarte Zegarra, que también es ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), a cumplir con las promesas electorales expuestas por Perú Libre.

“Si la señora no está de acuerdo con su partido, es lógico que no tiene lugar a que continúe. A la señora Boluarte yo ya no le voy a pedir lealtad, sino simplemente que sea coherente y que cumpla con lo que nosotros le hemos prometido al pueblo desde el espacio en donde está para sacar adelante las reformas y la transformación que se ofreció”, sostuvo.

El último lunes 15, el secretario regional de juventudes de Lima Metropolitana de Perú Libre, Noel Jaimes Tarazona, solicitó la expulsión de Dina Boluarte como militante de dicho partido político afirmando que “no hace más que crear la división y desprestigiar la imagen” de Vladimir Cerrón.

El oficio fue enviado luego que Boluarte afirmara que tanto ella como el mandatario Pedro Castillo fueron “utilizados” por Vladimir Cerrón “para jalar su carreta de elecciones”.

“Yo lamento mucho la actitud de (Vladimir) Cerrón, el sacó comunicado diciendo que en sus cálculos no estaba que (Pedro) Castillo gane, diciendo que él quería solo pasar la valla. Yo lamento mucho esa actitud”, manifestó a Exitosa.

“En esa dirección Pedro Castillo y Dina estábamos siendo usados para poder jalar su carreta de elecciones porque en su cálculo no estaba ganar, pero ganamos por hacer una campaña metódica e inteligente y, además, porque había un voto por la esperanza”, agregó la vicepresidenta.

