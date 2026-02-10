En el año 2014, Álex Gonzales postulaba a la alcaldía de Lima y se hizo conocido por el refrán “drones contra los ladrones”.

Hoy, como candidato presidencial con el Partido Demócrata Verde, propone crear un banco de ADN para un control permanente de los delincuentes.

En entrevista con Correo, descarta indultar a los expresidentes, pero justifica la postulación de Richard Cisneros y Henry Shimabukuro en su agrupación.

Álex Gonzales fue alcalde de San Juan de Lurigancho. (Foto: Difusión)

¿Por qué quiere ser presidente?

Quiero ser presidente principalmente para enfrentar la delincuencia que tanto ha afectado a millones de peruanos en los últimos años, quiero ser presidente para acortar la brecha social, para que millones de peruanos puedan tener agua y desagüe, para que los de la tercera edad tengan programas sociales eficientes y efectivos, para cancelar la vieja historia de los partidos tradicionales putrefacta que tiene el Perú. Quiero ser presidente porque he interpretado el sentir de la gran mayoría de peruanos que está cansada de la vieja política, esas son las motivaciones.

¿Esa vieja clase política incluye a personajes como el señor Alejandro Toledo?

Sin ninguna duda.

¿Por qué afiliaron al expresidente a su partido?

Se acercaron un grupo de ciudadanos “chakanos” y presentaron una lista de sus afiliados en un proceso de afiliación al partido, utilizando malas artes introdujeron el nombre del expresidente Toledo. Nosotros tomamos conocimiento, tomamos las medidas del caso para sacarlo de los padrones.

Álex Gonzales explicó que Alejandro Toledo fue inscrito a su partido con malas mañas. (Foto: Alesandro Currarino /GEC)

¿Cómo convoca al señor Richard Cisneros?

El señor Richard “Swing” se acercó al local de nuestro partido. La ley no impide que los ciudadanos se puedan presentar a los locales, él se acercó, se afilió, hubo un procedimiento democrático interno, un militante lo propuso y el señor fue elegido candidato al Senado.

¿Qué aporte le puede al partido una persona como el señor Cisneros, vinculado al expresidente Vizcarra por contratos irregulares en el Ministerio de Cultura?

Él ha traído sus antecedentes penales y no tiene ninguna sentencia, sino tiene sentencia, sino tiene algo que ponga en duda la idoneidad y la ética, entonces tiene todos los derechos garantizados, ¿qué aportes puede hacer? Hasta donde lo he escuchado y ha visto el país, tiene una trayectoria como deportista connotado y es un artista. También soy consciente que ha estado de alguna u otra manera vinculado al “Lagarto”, entonces es algo que pueden preguntarle a él.

¿No importa que tenga una investigación en la Fiscalía por las contrataciones en el Ministerio de Cultura?

Las investigaciones corresponden a una comisión evaluadora, no al presidente del partido.

¿Respalda la candidatura de Richard Cisneros?

El señor Cisneros ganó elecciones internas y los partidos nos llevamos por la actuación democrática de sus bases. También tienen los representantes el derecho de votar por él o no si hay alguna información contraria a lo que nos ha informado.

Álex Gonzales explicó que Richard Swing, vinculado al expresidente Vizcarra, fue elegido democráticamente en el partido. (Foto: Composición Correo)

¿Cómo llega Henry Shimabukuro al partido?

Él es un invitado. Tiene un partido en vías de inscripción que se llama Contigo Perú, el señor se acercó hacia nosotros, explicó su interés de participar. Él es invitado por una primera vicepresidente de nuestra lista y está ejerciendo la condición de candidato al Senado. Tengo una lectura de él, lo he visto enfrentando determinadas circunstancias, sectores político que son parte de este Congreso impresentable, eso me queda claro. Henry Shimabukuro sé que ha participado de actividades políticas nacionales, tampoco él tiene un impedimento legal. Él tiene una condición que me parece importante, recoge las impresiones de algunas poblaciones que se han sentido frustradas por la experiencia fallida de Pedro Castillo.

El señor Shimabukuro ya hacía campaña con el Partido Cívico Obras de Ricardo Belmont...

Lo que pasa es que los procesos electorales de los partidos están establecidos por las normas, normas que tienen su tiempo, su aplicación, él ha cumplido los requisitos con nosotros. Sé del acercamiento que ha tenido con el señor Belmont, él también como todo ciudadano seguro que evaluó con qué partido puede representar mejor el interés de los colectivos ciudadanos a los que representa. Los partidos somos instrumentos para que líderes, dirigentes, distintos gremios o frentes sociales puedan tener la posibilidad de ir a elecciones nacionales y populares, eso se ajusta a ley.

¿Indultaría a alguno de los expresidentes presos en el penal de Barbadillo?

Quiero ser claro respecto no solo al caso del señor Castillo. En el Perú, en nuestra democracia lamentablemente, ha pasado por altos y bajos, específicamente no sé si seamos el primer o el único lugar con expresidentes presos. Creo que el Poder Judicial (PJ) debe acelerar los procedimientos, el PJ debería decirnos en qué condiciones está el señor Humala, Vizcarra, Toledo y Castillo. Vamos a cumplir las leyes y las sentencias. Apuesto por la ley y las sentencias, si los señores son sentenciados por malos manejos en el ejercicio de su cargo público, todo el peso de la ley, no hay indulto. La ley es para quien delinque.

¿En el caso del señor Castillo que no es por corrupción sino conspiración para rebelión?

Vamos a cumplir la ley y las sentencias. Aspiro a ser el presidente que cancele la vieja clase política. Y las prácticas antidemocráticas. Creo que nuestro país debe mantener la separación de poderes, dejemos que la justicia haga lo suyo. Mi partido es de centro, decente, ni la extrema bruta achorada ni de la izquierda radical.

Henry Shimabukuro, considerado exasesor en la sombra de Pedro Castillo, es candidato con el Partido Demócrata Verde.

Si la gente está cansada de la misma clase política, ¿por son ellos los que lideran las encuestas?

He sido alcalde de San Juan de Lurigancho (SJL) y siempre voy a recordar una encuestadora, que me voy a reservar el nombre, faltan 60 días para las elecciones en mi distrito, de 20 candidatos me daba la posición 17. Una encuestadora de nombre que se pasea por todos los medios y que tiene una publicidad impresionante. Salí elegido como uno de los alcaldes más votados de SJL, gané una abrumadora mayoría (...). La señora K no va adelante, el señor López menos porque ha sido rechazo en el sur, el señor “plata como cancha” o el “gángster”, ¿creen que le pueden dar uno o dos puntos a esos candidatos? Creo que la mejor respuesta se tendrá el 12 de abril, creo que los verdes vamos a cumplir una gran performance.

Un medio informó de varias investigaciones que tiene en la Fiscalía, ¿qué puede decir al respecto?

En mi hoja de vida no he colocado ninguna investigación, porque yo no tengo ningún proceso judicial, no hay nada judicializado, no hay nada de omisión de alimentos, ni nada. Lamento que un medio de comunicación haya publicado esa información sin confirmación. Una cosa son indagaciones y otra son investigaciones, no tengo ningún proceso penal. Quizá sea el único candidato con procesos en curso.

¿Cuál es su propuesta bandera para combatir la inseguridad ciudadana?

Lo primero que quiero hacer de ser elegido presidente es entrar con todo a declararle la guerra al crimen organizado. Seis millones de peruanos han sido de alguna u otra manera afectados por la criminalidad nacionales y extranjeras. Vengo de Trujillo, estuve la discoteca en el distrito de Larco Herrera, en la puerta hay afectaciones por un artefacto explosivo, si algún ciudadano hubiera estado, habría sido afectado. En Trujillo, “los malditos Pulpos”, el “Tren de Aragua” y otras bandas criminales se pelean la extorsión, destrozan con artefactos pequeños los negocios, sino también las esperanzas y expectativas. Yo me voy a constituir a Trujillo y voy a iniciar una de las acciones más impactantes contra la delincuencia.

¿Cómo?

Primero voy a sacar un decreto supremo para que se haga inmediatamente una encuesta nacional para saber cuántos extranjeros han vulnerado nuestras fronteras en los últimos años, dónde están, a qué se dedican, los que son extranjeros legales y cuál es su condición migratoria. Inmediatamente voy a disponer que cárceles de la costa norte del Perú, desde Chimbote hasta Tumbes, como una medida inmediata, sean trasladas al altiplano sin comunicación. Van a ser medidas momentáneas, pero radicales contra el crimen. Durante ese tiempo cuando desalojemos esas cárceles, donde se consumen drogas, porque hay información de que el 30% de trabajadores del INPE podrían ser consumidores de pasta. De los presos que tenemos, el 50% tiene problemas de consumo, ¿dónde pueden seguir deteriorando su salud? Por eso mi medida es sacar esas cárceles de la costa, no tener visita femeninas, sin comunicación, esa es una política. Voy a impulsar el banco de ADN del delincuente.

¿Cómo funcionaria?

Un delincuente que arrebata el celular, cae preso, no solo quiero sus huellas, quiero su ADN para un control permanente. Además, voy a decidir con la fuerza de la ley, con los tres institutos armados más la Policía, un megaorganismo de Inteligencia. Cuando se fusionó el GEIN, capturamos a Abimael Guzmán, eso hay que volver a hacerlo, juntar a los servicios de Inteligencia. No hay guerra, ¿por qué tenemos recursos gastando en eso? Quiero ser presidente para una guerra frontal contra la bandas criminales que están poniéndonos al borde de un Sinaloa. Por eso estoy pidiendo personalmente el voto en el norte.

¿Algo más?

En las grandes ciudades hay que poner cámaras de reconocimiento facial, porque usted, yo y millones de peruanos tenemos características únicas en el rostro. Yo fui un candidato innovador que en los años 2010 propuse el helicóptero para seguir a los marcas y secuestradores, después propuse “drones contra los ladrones” y hoy propongo “el banco de ADN”. Habrá otras iniciativas tecnológicas como políticas públicas que me las guardo para el debate, para emplazar al peor alcalde de Lima, al señor López Aliaga, que nos deja el tren chatarra, hoy somos la capital de la potencia mundial del delito; al señor “plata como cancha”, al señor César Acuña que es el peor gobernador de la historia del desangrado Trujillo y La Liberad, la señora “K”, que va a ser sin duda la siempre perdedora porque tiene una mochila de sangre y dolor del remate de las empresas públicas que benefició a un grupo privilegiado y que nos trajo solo división.