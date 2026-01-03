El candidato presidencial de Ahora Nación, Alfonso López Chau, acaparó nuevamente la atención de las redes sociales, esta vez, no fue por un artículo sobre el terrorista Víctor Polay, sino por su propuesta para usar las reservas del Banco Central de Reserva del Perú (BCR) para reactivar la economía.

PROPUESTA

Durante su presentación en el CADE Ejecutivos 2025, López Chau dijo que el fondo soberano de riqueza es clave para el Perú.

“Imagínese, tenemos 100 mil millones de dólares de reserva. Saquen 10%, 5%, es un platal inmenso, por favor, listo para que los empresarios entren”, afirmó.

En ese sentido, aseguró que en su gobierno jamás buscará que “el Estado haga las cosas”. Sin embargo, si dialogará con los empresarios.

“El Perú, el Estado, tiene 100 mil millones de dólares. Agarra la mitad, con 50 mil, es un dineral que puede ayudar al Perú a prosperar”, sostuvo.

En una entrevista de hace siete meses, López Chau dijo que cuando le preguntan de dónde sacará el dinero para hacer una política agresiva, responde que fue director en el BCR.

“El Perú tiene más de 80 mil millones de dólares en reserva (...).De 80 mil, usted dice ´dejamos 30 mil, pero vamos a invertir agresivamente los otros 50 mil”, propuso.

En el Resumen Informativo del BCR (https://t.co/WhsSAD6SgD) se puede ver la composición de las RIN:

• $53.6 mil mn es la posición de cambio del BCR

• $17.1 mil mn son depósitos del sistema financiero, el encaje

• $5.9 mil mn son depósitos del sector público



1/6 https://t.co/WXheCxu61H — Pablo Secada (@psecadae) December 29, 2025

RESPUESTA

Tras recibir un avalancha de críticas, el Comité Ejecutivo Nacional de Ahora Nación emitió un pronunciamiento para indicar que en los últimos días se ha intentado confundir a la opinión pública sobre la propuesta que tiene el partido acerca de los Fondos Soberanos de Riqueza.

“Nuestro plan de gobierno es claro: El Fondo Soberano se construirá con respaldo fiscal, no monetario. Las Reservas Internacionales Netas no se tocan para gasto corriente ni para subsidios. Las reservas seguirán cumpliendo su función esencial que es proteger la estabilidad económica del país”, se lee en el pronunciamiento.

Precisaron que hablar del Fondo Soberano no es una idea radical, sino una propuesta compartida por distintos sectores políticos y técnicos.