El candidato presidencial del partido Ahora Nación, Alfonso López Chau, lanzó duras críticas contra el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, durante su accidentada e improvisada conferencia de prensa en la Plaza de la Constitución, al señalar que forma parte de decisiones políticas que -según dijo- han favorecido intereses cuestionados en el Congreso. “Vladimir Cerrón es parte de esa votación. Que no se avergüence ahora de los cientos de votos que ha tenido con el fujimorismo”, declaró ante los medios.

En ese contexto, el exrector también calificó como una “democracia de mafias”, al referirse a los acuerdos políticos entre diferentes fuerzas. “Hay dos clases de liderazgo: las élites malhechoras y las élites bienhechoras”, afirmó, al sostener que el país necesita una nueva forma de conducción política que priorice los intereses de la población.

En el plano económico, López Chau se pronunció a favor de mantener a Julio Velarde al frente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), al considerar que su continuidad garantizaría estabilidad financiera en el país. “Estoy de acuerdo en que continúe Julio Velarde y que también presida, si se crea, el Fondo Soberano de Riquezas”, señaló.

El candidato explicó que su propuesta incluye la creación de un fondo soberano que permita invertir recursos del país en sectores estratégicos y asegurar beneficios para las futuras generaciones. “Ningún presidente puede hacerlo solo; tiene que consultar con el Banco Central de Reserva”, precisó.

Asimismo, López Chau restó importancia a los resultados de las encuestas y afirmó que su objetivo es ganar las elecciones con mayoría parlamentaria. “Quiero tener mayoría en el Congreso y ganar en primera vuelta”, manifestó.

Finalmente, el postulante aseguró que está dispuesto a debatir con cualquier candidato presidencial y cuestionó los formatos de algunos encuentros organizados por autoridades electorales. “Un candidato está dispuesto a hablar con quien sea, que salgan de uno en uno si quieren”, sostuvo.