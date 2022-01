Alfredo Ferrero Diez-Canseco, exministro de Comercio Exterior y Turismo, analiza la coyuntura política y económica. Frontal, manifiesta que, a su juicio, el presidente Pedro Castillo no está capacitado para gobernar, a la luz de los resultados de su gestión a la fecha. “Podríamos estar muchísimo mejor con otro presidente”, asegura.

Comencemos por los logros de esta gestión, si los hay. Casi el 80% de la población está vacunada. ¿Reconocería esto como un logro de la gestión de Pedro Castillo?

Yo creo que lo único que ha logrado la gestión de Pedro Castillo es comprometerse con la vacunación. En ese punto no vamos a discutir aquellas cosas que han funcionado. La vacunación ha sido organizada en forma eficiente. Con vacunas compradas en el pasado y actualmente eso ha avanzado. Pero ese avance tendría que estar vinculado a otros temas porque si estás vacunado y no tienes trabajo, no te sirve de mucho. La gente vacunada necesita reactivar su economía, necesita un país que esté activo, con turismo, minería, transporte, donde todos los sectores aporten a la economía.

Algunos consideran importante que el 2021 haya finalizado con un crecimiento económico de poco más del 13%...

Ese no es un logro de este Gobierno porque la economía viene creciendo por el efecto rebote. Después de un año muy malo en el 2020, encerrados en nuestras casas, era fácil crecer 13%. Además, si uno ve las cifras del crecimiento, vemos que a partir del último trimestre de 2021, la economía no ha crecido y no hay inversión privada. Por lo tanto, las cifras de 2021 no son las cifras de julio hasta la fecha, son las cifras que venían desde enero de 2021.

Recién vamos a poder medir el crecimiento del Gobierno de Castillo este 2022 cuando no haya el efecto rebote por el Covid. Vamos a ver qué hacen. Las cifras indican que este año la inversión privada no crecería mucho, algunos dicen que decrecería. Por lo tanto, esas son tareas del nuevo Gobierno. No las cifras que vienen del pasado.

¿Qué busca a su juicio el señor Vladimir Cerrón en este nuevo acercamiento al presidente Castillo?

Hace ya un mes que el señor Castillo tiene reuniones con empresarios, mineros, canales de TV, partidos políticos, líderes de distintas bancadas pero no pasa nada. El señor no resuelve nada. Yo creo que Castillo, en primer lugar, no sabe cómo gobernar, está totalmente incapacitado para el cargo a la luz de los resultados de sus cinco meses de gestión. Es posible que lo que quiera es ganar tiempo y la otra es que quiera hacer un cambio profundo pero no sabe qué cambio. Entonces, no sabemos para qué se ha reunido con tanta gente.

Antes de la moción de vacancia, Cerrón fue a Palacio y el viernes fue recibido otra vez. ¿Qué agenda existe y que busca el señor Cerrón?

Lo que vemos de manera concreta es que Castillo ha fracasado con todos sus gabinetes. Los ministros de su Gabinete hablan poco, ejecutan poco y, realmente, si él quisiera gobernar bien, debería convocar gente más capacitada para el cargo. Ya él está incapacitado a nivel de conocimientos, lo mejor que puede hacer es rodearse de profesionales idóneos para que le ayuden. Los resultados están a la vista, la economía no viene creciendo.

El Gabinete, sin duda, será remozado o modificado en los próximos días. A su juicio ¿la señora Mirtha Vásquez debería ser removida?

Mirtha Vásquez ha demostrado, primero, que no está muy cercana al presidente. Y, en segundo lugar, tiene un pasado que habla por sí mismo. Ha sido una declarada antiminera en un país donde la minería es la que más divisas genera . Por lo tanto, lo que necesitamos no es menos minería, sino más minería. No hay ninguna nueva inversión anunciada. Este Gabinete, ni el presidente, ni Mirtha Vásquez dan confianza para que vengan nuevas inversiones.

¿Y qué opina de Pedro Francke?

Pedro Francke ha sido siempre un economista opositor a la apertura comercial del Perú al mundo, un opositor beligerante. Se oponía a todos los Tratados de Libre Comercio (TLC), particularmente con los Estados Unidos. No es una persona que esté a favor de la apertura comercial. Hoy día el Gobierno se ha dado cuenta que no le queda otra porque las cifras de exportación que sostienen al Perú son fruto de los 23 tratados comerciales que tenemos, pero Francke fue un opositor a los TLC. Por lo tanto, ahora está cosechando cosas que él no sembró. No hay nuevos tratados comerciales, no hay nuevas inversiones, más bien hay proyectos mineros paralizados, están con dificultades, cuando podrían generar muchísimas más divisas para el Perú.

¿Usted ve presidente Castillo entregando la banda presidencial en 2026 al nuevo mandatario?

El presidente Castillo se supone que debe quedarse hasta finalizar su mandato, salvo que haya una causal de incapacidad moral. Allí Castillo tiene problemas. Hay una serie de actos de dudosa reputación, de reuniones con gente que son proveedores que han ganado una buena pro. Si se logra comprobar que hay algún negociado o situación irregular, eso sí califica, en mi opinión, como una causal clarísima de incapacidad moral permanente. Entonces, hay que ver qué hace Castillo con su Gobierno. Castillo habla poco y cuando habla se equivoca y cuando trata de hacer reuniones, vemos que hay una incapacidad de gestión. Podríamos estar muchísimo mejor con otro presidente.