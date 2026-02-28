Álvaro Paz de la Barra ejerció como alcalde de La Molina hasta el año 2022 y hoy apunta al sillón de Pizarro con su partido Fe en el Perú.

En entrevista con Correo, cuestiona a la Constitución y la elección del Congreso de poner a José María Balcázar como presidente.

Álvaro Paz de la Barra asegura que meterá preso a varios políticos. (Foto: Julio Reaño/GEC)

¿En qué espacio político se encuentra?

No creo en esas distinciones absurdas del siglo XX, XIX, que vienen con la revolución francesa y de ahí con la revolución industrial. Soy un pragmático, soy más pegado a la escuela escocesa del sentido común, cuyo padre es Thomas Reid (...). Soy el sentido común, pragmático, no creo en las derechas, no creo en las izquierdas, han sido constructos sociales, profesamente creados, configurados, por los políticos de hace muchos siglos atrás para justamente generar feudos ideológicos y puedan generar el problema y que ellos mismos puedan darle la solución. No creo en esa falsa política, por eso yo creo que soy un revolucionario y un antisistema dentro de este fallido sistema democrático.

¿En su eventual gobierno se harían cambios a la Constitución?

No creo en esta Constitución. Es el mal de todos los males. Los que son fanes de esta Constitución dicen que la del 93 le dio estabilidad monetaria al Perú y por eso tenemos una moneda estable en toda la región, eso es mentira, porque el BCR se creó en la de 1979. Obviamente que no se le dio la autonomía en ese tiempo. Pero no creo en esta Constitución porque fue creada en un momento histórico concreto para que macroeconómicamente puedan usar las privatizaciones para los efectos justamente de generar corrupción, configurar una suerte de oligopolio camuflado, de esclavismo de las grandes mayorías en contra de la pluriculturalidad de las regiones o de los departamentos. Si tú me dices qué cosa jodió al Perú, es justamente la actual Constitución de 1993, que si bien es cierto ha sido reformada casi un 80%, no obstante, la esencia, que es justamente su capítulo económico, propiedad, el tema institucional, sigue siendo parte de este sistema político, razón por la cual sí considero que debe haber un momento constitucional, como se llama en el derecho, que debería haber una nueva Constitución. Creo que aún todavía no estamos preparados para una nueva Constitución, pero sí estamos preparados para una gran revolución dentro de esa Constitución.

¿Qué cambios en el capítulo económico haría?

Primero en la propiedad, porque los conflictos sociales son válidos y son legítimos por parte de las comunidades, porque les despojaron, lo que era propiedad milenaria de ellos y que ha sido transmitida por la herencia durante decenas de años, y pues este chinito, con un grupo de personas como López Aliaga, que ese tiempo era también su consultor, llegó este señor Hernández Soto que ha sido, pues obviamente siempre se ha caracterizado por ser el asesor de todas las dictaduras en el mundo, que configuraron el actual sistema político y el sistema económico.

Álvaro Paz de la Barra fue alcalde de La Molina. (Foto: GEC)

¿Qué se haría?

Nada, únicamente crear leyes de desarrollo constitucional que realmente potencien una gran transformación de abajo hacia arriba. Porque el capítulo económico del Perú viene la transformación de arriba hacia abajo. Por eso digo que es oligopólico. Yo creo en en el capital, ojo, soy un ferviente del capital, creo en la oferta y la demanda, que es fundamental. No creo en un Estado intervencionista, en un Estado empresario, en un Estado sobre regulador. Creo en la libertad de competencia, pero en la real libertad de competencia, pero insertando la cultura del cooperativismo. No tenemos la oportunidad de que la gente, los agricultores, los ganaderos, las pesca artesanal, los ambulantes, los transportistas o la gente de Gamarra o cualquier actividad económica productiva, de mayorías, los tienen solos, a veces veces se van juntando en gremios, pero sí insertamos en el capítulo económico la cultura del cooperativismo vamos a hacer que estos grupos marginados por la Constitución, que son emprendedores, le vamos a dar oportunidad para que se junten y puedan competir directamente con las grandes transnacionales o con los grandes grupos de poder económico en el Perú.

¿También contempla la revisión de los contratos ley?

Nada en la vida es absoluto. Soy abogado y podría sustentar a favor de los contratos ley, pero no, siempre yo me enfrento a eso. Tenemos un tiempo de caducidad, eso es lógico, en ese tiempo tenemos que hacer grandes cosas, pero nuestra Constitución hizo que sobre la base de la seguridad jurídica que se diga “te voy a otorgar contratos ley, pero intocables”. Eso es un blindaje tremendo y eso debe acabar. Abolir el contrato de ley no va a implicar que las empresas se vayan, implica tener soberanía en cuanto a las reglas de juego contractuales. Si China se quiere ir, si Estados Unidos se quiere ir llamemos a los siete países árabes o vámonos para Finlandia, a Rusia, a Singapur, tenemos otros con los que masificar los tratados de libre comercio (...). Por ejemplo, Gamarra, pese al dumping chino, a la competencia desleal, miren Gamarra, ningún político, ninguna autoridad ha puesto a Gamarra como plan piloto, como modelo a seguir.

Mencionó al señor Rafael López Aliaga, ¿cree que es un candidato peligroso?

Él viene de del fascismo, esa ideología rara, esa ideología perversa, esa ideología que ya se debió acabar, pero que nuevamente está tomando fuerza tanto en Argentina con Milei o en Estados Unidos con Trump y que justamente ellos son los globalistas, pues estos que quieren atentar contra todos los que no piensen igual que ellos. Y esto lo que hace López Aliaga es vender un falso empresario, porque yo al fin y al cabo nunca fue empresario, él era un mediano consultor en el City Bank, pero tuvo la suerte de conocer a Montesinos. Lo digo porque ha sido amigo de la familia.

Álvaro Paz de la Barra consideró que Rafael López Aliaga representa al fascismo. (Foto:GEC)

En el plan de gobierno no hemos encontrado ninguna propuesta para debatir la violencia contra la mujer, ¿por qué?

Lo que pasa es que yo incluyo las dos cosas, lo que yo estoy diciendo que haya cadena perpetua para todo delincuente. Yo soy de la soy de la posición de la teoría del enemigo. Y eso implica que hay humanos y hay inhumanos. Los inhumanos no tienen derechos. Cualquier persona, agresor de mujeres, agresor de niños, agresoras de hombres. Porque si te vas al Ministerio de la Mujer y preguntas ¿cuál es la tasa? ¿cuál es el índice de agresiones de mujeres contra hombres? Tanto físico y psicológico, no te lo van a dar.

La información es pública y está en el Programa Aurora...

No la hay, porque yo lo he vivido, yo lo denunciado. Son pocos, no lo denuncian por la vergüenza y aparte porque las leyes están mal dadas. Cuando yo denuncié maltrato físico, sistemático, ojo ¿Qué cosa es lo que pasó? ¿O qué cosa es lo que debería pasar? Que la mujer vaya a la comisaría, pero fue al revés. Entonces las leyes esa mal dadas. Entonces se tiene que llamar Misterio de la Familia, más no de la Mujer. Y esto no implica quitarle el valor a la mujer, sino es poner así la cancha igual para todos. Y es que en el plan de gobierno somos muy amplios, tan amplios que en el programa “dignidad con renacer”, estamos dando no bonos, si no se llama compensaciones económicas porque el Estado tiene una gran deuda histórica con las madres solteras, por ejemplo. Y han sido fuente de inspiración. Ningún candidato se está ocupando de los adultos mayores. Nosotros queremos darle no un bono, sino una compensación económica de 1500 soles (...). A mí me da una pena la metodología que ha usado el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) porque no da la oportunidad de que el ciudadano vea dialéctica. Por eso he pedido al presidente Burneo que todos los candidatos presidenciales sean sometidos a exámenes psiquiátricos, psicológicos, toxicológicos y uno del consumo del alcohol.

¿Lo ha pedido públicamente o por escrito?

Le he enviado un oficio al JNE, está en redes. Ahí vamos a ver de los 36, se van a caer por lo menos este 30.

Hace un momento usted habló de igualdad entre hombres, mujeres y mencionó el Ministerio de la Familia, ¿con qué credibilidad podríamos tomar en serio esa propuesta considerando el antecedente que tuvo usted de un caso de violencia contra la mujer?

¿Pero yo he sido sentenciado?

Claro que no, pero lo mismo podrían alegar otros candidatos...

Cuando viste las imágenes, ¿me ves violentando? Una cosa es el tema que hablé y pedí disculpas públicas hace muchos años y lo sigo pidiendo. Y quizá no me alcance años de vida para que justamente esa actitud de cuando tenía 35 años, producto de las leyes y porque además yo me había declarado en insurgencia civil contra Sagasti, porque no hacía nada y mientras yo era la única persona del Perú que ponía oxígeno a cero costo y que pude tumbarme la ley y quizás tu familia podía comprar a menos costo el oxígeno porque Álvaro Paz de la Barra se enfrentó al poder y justamente pasó ese tema. Y ahí es donde Magaly Medina, como siempre, un años atrás, mi padre fue artífice para que ella entre presa seis meses y distorsionó.

Álvaro Paz de la Barra explicó que Sofía Franco no será candidata por su partido porque regresará a la televisión. (Foto: Latina)

Si se disculpó es porque hizo algo incorrecto...

Faltó ecuanimidad, somos dos personas públicas. Uno cuando es público está sometido al escrutinio público. A mí me sometieron a exámenes, ahí sale mi perfil y mi rasgo, que no soy una persona violenta, ¿crees que una persona violenta va a dar oxígeno a otras personas? Yo camino con la conciencia tranquila y con la frente en alto.

¿Por qué Sofía Franco ya no va a ser candidata por su partido?

Ella sigue siendo de del partido. Le salió propuestas en la televisión, hablamos de manera franca, da un paso al costado, es lo que le apasiona. Ella lo hace desde los nueve años.

¿Será candidata a la alcaldía de Lima?

Eso ya depende de ella y también depende de las bases, porque al fin y al cabo tiene que haber elecciones primarias. Si ella con su gente se inscribe y compite en las primarias, es un tema que corresponde a ella. Yo no impongo candidaturas.

¿Tendría su respaldo?

Si en las primarias, porque hay primarias, el partido va en una sola línea.

¿Cree que Balcázar terminará su gestión el 28 de julio?

Creo que lo sacan y es una jugada. Los partidos, bueno, no partidos, las bandas criminales que están en el Congreso juegan mucho al cálculo y ya se han acostumbrado. Pusieron a Jerí sabiendo de todas sus credenciales o habrán puesto a Balcázar. Y ahora López Aliga dice “el fujicerronismo” o no sé qué estupideces. Pero por qué no pones a otra persona, estaban promoviendo la candidatura de Maricarmen Alva sabiendo que no tiene el consenso de la gente, lo han hecho adrede, con alevosía, con premeditación. Por eso que en un gobierno de Fe en el Perú, vamos a aplicar el estado de excepción y vamos a ampliar ley de flagrancia y a todos los vamos a meter presos, cadena perpetua. A López Aliaga, Pepe Luna, César Acuña y a todos los congresistas. Y sin debido proceso, sin presunción de inocencia, sin doble instancia y sin la capacidad de plantear habeas corpus.

Álvaro Paz de la Barra recordó que el Congreso eligió a José Jerí a pesar de los cuestionamientos en su contra. (Foto:GEC)

¿Cómo meterlos presos sin el debido proceso?

Facilito. Ahora es el momento del poder ciudadano. Vamos a hacer un gran sistema de masivo de recompensas ciudadano y estatal. Acusen con prueba a sus líderes políticos, bandas criminales y más, para que en 72 horas vamos a ampliar la ley de flagrancia para que el concepto se amplíe y en tres días estén purgando condena. La gente a veces me dice “eso no es dictadura”, pero el Perú requiere de mano dura si es que queremos limpiar toda la porquería que nos está dejando. No creo en la pena de muerte o salirse de la corte, creo en la cadena perpetua para que sufran en vida, como nos han hecho sufrir durante muchos años.

¿Qué opina del nuevo Gabinete Ministerial?

Desde Fe en el Perú somos oposición propositiva y constructiva. El actual gabinete como el anterior no garantizan confianza en la ciudadanía porque es producto de la repartija del poder de los partidos que tienen bancada. En consecuencia, no garantiza un proceso electoral transparente ni una transición democrática. Solo agudizará los conflictos sociales. Desde Fe en el Perú, al momento de la censura contra Jerí, planteamos una fórmula que legitime el ejercicio del poder desde el gobierno nacional, que fue constituir un Consejo de Estado que sea fruto de una representación plural.

¿El estado de excepción es su propuesta bandera?

No podemos nosotros hablar de, por ejemplo, de seguridad jurídica, si es que no hablamos de salud pública, no podemos hablar de salud pública, si es que no hablamos sobre macroeconomía, no podemos hablar sobre macroeconomía, si es que no hablamos sobre innovación. Tiene que haber una interoperabilidad. ¿Por qué? Porque si lo manejamos de manera aislada, la gente no ve que realmente hay un avance supuestamente como dicen los economistas, un avance económico durante los últimos años.

Lo que yo quiero hacer es que con el estado de excepción generar un shock de confianza, o sea, pacifiquemos al Perú en 100 días. Vamos a pacificar lo de la corrupción de estos siameses, corrupción y la criminalidad. Sé que me van a denunciar ante la Corte de la Haya, ante la corte de Derechos Humanos u ONGs, pero sino tomamos medidas extremas, si no hay un tomador de decisiones, si no hay un líder frontal, con mano dura, con mano de hierro, que tenga planificación, prospectivo, que sepa hacia dónde va, van a pasar cinco años y vamos a seguir viviendo los embates. Yo he nacido para pensar y tomar decisiones.

¿Las Fuerzas Armadas estarían a cargo de este estado de excepción o serían el respaldo de la Policía?

Las Fuerzas Armadas van a ser parte de los estados de sitio focalizados, pero también tenemos que limpiar a las Fuerzas Armadas. Voy a crear un grupo que es un un centro de persecución de la corrupción y la criminalidad. Van a estar exmiembros de las Fuerzas Armadas probos, exmiembros del Poder Judicial, Fiscalía, miembros de la Academia renombrados. Por ejemplo, en las zonas urbanas hay dos mapas de la criminalidad, el que tienen las comisarías y el que tienen la junta vecinales. La Junta Vecinales es lo mejor que le ha podido haber pasado a la democracia en el Perú. Es lo que yo más resalto. Gente que ad honorem da su tiempo. Vamos a darle poder, van a ser remunerados, porque voy a crear la Policía comunitaria, a la par de la Policía Nacional. A los 100 días les doy a las comisarías cinco días a los comisarios para ver el mapa de la criminalidad y se compara con los mapas de la junta vecinal, de ronderos y comités de autodefensa.

¿Por qué los peruanos deben votar por usted y no por otros candidatos? ¿Qué lo diferencia?

Todo. Yo hablo con la verdad. No estoy con cinismos. Yo digo las cosas que se pueden hacer. El Perú requiere una revolución. Sin revolución no hay transformación social. Segundo, el nivel de adaptación a nuevas circunstancias. A mí me tocó vivir una pandemia y estuve a la altura de las circunstancias. Eso implica que tengo formación no solamente política, sino tengo formación en cuanto a liderazgo. Lo que hay que construir es un liderazgo gubernamental, que la gente, que el poder ciudadano se sienta parte de la toma de decisiones. Eso es lo que me caracteriza. Quiero ser aquel líder que contribuya a esta gran reconstrucción conjuntamente con la gente. Por eso que quiero que en 100 días pacificamos al Perú y en 100 días generamos un shock de confianza.